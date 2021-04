Chantal Abad, contra Germán Martitegui: “El hostigamiento no me gusta”

La cocinera Chantal Abad dijo que “no le sorprende que le digan maltratador a Germán Martitegui”. Invitada a Intrusos (América TV), la chef, que tiene un papel protagónico en Es por acá, el programa de los mediodías de ese canal, sostuvo que si bien entiende los personajes y el formato del programa, “siempre hay límites”, y que “el hostigamiento no me gusta”.

Ante una consulta de Rodrigo Lussich sobre algunos prejuicios y las realidades, el conductor quiso saber si la sorprendía que le dijeran maltratador al jurado de MasterChef Celebrity en algunos casos. “No, no me sorprende para nada. Yo entiendo el personaje, entiendo el rol, que es un formato que pide un malo y que en todas las versiones de todo el mundo tiene un malo, que es un malo con el que hay que jugar”, respondió.

“En mi opinión personal siempre hay límites, limites donde ya el respeto y el hostigamiento al otro a mí no me gustan”, agregó la pastelera.



Por lo que la periodista Marcela Baños agregó que Rocío Marengo, que participó del programa, dijo que la producción editaba las partes de las devoluciones de Martitegui y solo mostraban aquellas donde ella terminaba llorando. “A veces en pos de jugar a un personaje y que te de un número de rating y te funcione, me parece que las líneas se van corriendo cada vez un poquito más. A mí hay cosas que me parecen divertidas y otras que no. A mí el hostigamiento no me parece divertido”, apuntó.

Sin embargo, Lussich afirmó que ahí siempre “hay una base” y que “él es así”. “Sí sé que es una persona seria. Lo ves a Donato de Santis y te das cuenta que es otro perfil, a él lo conozco más y tengo otro tipo de relación. Él siempre tiene un perfil más fresco, más alegre y por ahí tiene otra manera de abordar las cosas”, indicó.

“Para mí el ejemplo claro fue en la temporada pasada Dolli Irigoyen, cuando fue como invitada: fue firme, recta, pero correcta, educada y contundente”, cerró.

