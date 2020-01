Tras la denuncia que recibió su colega por gritar "Cristina asesina", el actor aseguró que "era obvio que algo de esto le podía ocurrir" Fuente: LA NACION

El actor Oscar Martínez salió en defensa de su colega Luis Brandoni, tras la denuncia que recibió por haber participado en los cánticos de 'Cristina asesina' durante la marcha por el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

"Le creo a él que no haya gritado eso que dicen que coreó con el público. Le creo porque si lo hubiera hecho hubiese dicho 'sí lo hice'. No es un tipo que le esquive al bulto. Él se hace cargo y se hace responsable. Es bastante demócrata. No lo creo capaz de ser tan torpe ni fanático para agredir y cantar ese tipo de consignas", afirmó Martínez en declaraciones a Radio Mitre.

"Lo conozco hace 40 años o más. He trabajado mucho con él. Beto es un militante político. Buena parte de su actividad diaria es la política, está claramente identificado con el gobierno anterior. Ha sido muy crítico de muchas figuras del gobierno actual. Era obvio que algo de esto le podía ocurrir", agregó.

La explicación de Brandoni

Invitado al programa Terapia de Noticias, emitido por LN+, Luis Brandoni se refirió al video que se viralizó en redes sociales a raíz de su participación en la marcha del sábado 18 de enero: "No entiendo cómo puede haber cundido tanto esto. Por supuesto que no dije 'Cristina asesina'. Hay alguien que me grabó de perfil donde yo digo ' dale, pibe, seguí', porque me cayó verdaderamente muy mal. Creo que no era la oportunidad, no era el motivo de la convocatoria", afirmó.

La figura de Cristina Kirchner

En otro fragmento de la entrevista, Oscar Martínez se refirió al rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el gobierno: "Es imposible que no tenga poder de decisión. Está a la vista. Sería ridículo pensar que no es así. Tiene mucho poder. Es la figura más poderosa del gobierno. Es lo que ha elegido la sociedad argentina. No se quién puede pensar de otro modo", señaló.

Consultado sobre el gobierno de Mauricio Macri, el actor de Vivir dos Veces (la película que fue recientemente estrenada en Netflix) señaló: "Hubo errores desde el principio y se hicieron promesas que eran imposibles de cumplir. Lamentablemente, los resultados fueron desastrosos. Hubo una suma de errores. Es muy difícil. Si Macri hubiera tomado la mitad de las medidas que el actual Presidente tomó en ocho días le prenden fuego la Casa de gobierno con él adentro. Hay cosas que solo el peronismo puede hacer. Como hacer un ajuste como este y llamarlo ley de solidaridad".

"Yo no tengo esperanzas en el peronismo, siempre lo he manifestado. Buena parte de los males que padece el país fueron generados por el populismo. Esa es mi humilde opinión", señaló el actor y explicó que si bien apoyo el gobierno de Cambiemos, nunca formó parte de él.