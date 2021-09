Por qué Marcelo Tinelli se “baja” de la competencia con La Voz Argentina en la instancia final

La competencia de canto de Telefe, La Voz Argentina, llega a uno de sus momentos más esperados este jueves. Luego de que se definieran los finalistas de los equipos de Lali Espósito y Ricardo Montaner (Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza, respectivamente), el voto del público determinará esta noche quiénes serán los otros dos participantes -de los coaches Mau y Ricky y Soledad Pastorutti- que integrarán el cuarteto de la gran final, que se emitirá el domingo desde las 22. A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad Marcelo Tinelli no competirá con el certamen con su propio reality de talentos, “La Academia”.

Según pudo saber LA NACION, la decisión de LaFlia fue la de no emitir un nuevo programa a las 22 por el partido de Argentina-Venezuela de las eliminatorias sudamericanas en vistas al Mundial Qatar 2022, que se podrá ver a partir de las 21 por la TV Pública. De esta manera, tras Los 8 escalones, el ciclo de Guido Kaczka, eltrece pondrá en pantalla la película protagonizada por Natalie Portman y dirigida por Gavin O’Connor, La venganza de Jane.

*Llanto, debut y ruptura

El miércoles se vivió un momento muy emotivo en ShowMatch cuando Flor Vigna, quien aspira al tricampeonato con Facundo Mazzei, le agradeció entre lágrimas a sus padres por haberle dado siempre la libertad para apostar por su carrera artística. La dupla volvió a brillar en la pista con el ritmo “Una que sepamos todos”, para el cual eligieron el hit “Bomba”, de Azul Azul.

Tras la brillante performance, el jurado no escatimó en elogios. Ángel De Brito (6) cuestionó que la canción se trate de “una que sepamos todos”, pero destacó: “Ustedes son una bomba. No tienen techo. Siempre se renuevan y tienen recursos”. A Carolina “Pampita” Ardohain (9) también le gustó mucho, y añadió: “Son tremendos, son impresionantes. Año a año, Flor está cada vez más power”. Guillermina Valdes (10) quedó impactada y habló desde lo emocional: “Me gustó demasiado. El tema me atravesó. No hay mucho más para decir”, concluyó.

Noelia Marzol debutó en La Academia

Por su parte, Jimena Barón (voto secreto) también destacó el trabajo del equipo: “Es una canción que conocemos todos. Y encima le hicieron una edición musical hermosa. Realmente me asombra que siempre traigan algo nuevo. Están increíbles, fue un placer enorme”. Por último, Hernán Piquín (10) brindó su puntaje perfecto y opinó: “Me sorprendió. Me gustó muchísimo lo que hicieron. Está bueno cuando usan la cabeza y traen estas cosas que nos sorprenden”.

Anuncio de separación. Por otro lado, en el certamen debutó Noelia Marzol, quien es oficialmente la nueva participante del programa luego de que Ángela Leiva decidiera dejarlo por otros compromisos laborales. Antes de la coreografía, Leiva, presente en el piso para apoyar a Marzol, le contó a Tinelli sobre su separación del productor Fran Caivano, con quien protagonizó muchos momentos románticos en la pista: “Lo charlamos mucho. Son cosas que pasan en las relaciones. No éramos novios y ahora quedamos como amigos”, explicó la artista, quien le puso punto final al romance al cantarle a su ex “Qué ganas de no verte nunca más” de Valeria Lynch in situ.

La Voz Argentina: eliminación y polémica

Ignacio Sagalá, uno de los favoritos del público, quedó eliminado de La Voz Argentina

Del otro lado de la vereda, en La Voz Argentina, se generó un revuelo por la eliminación de un participante muy querido por el público: Ignacio Sagalá. El cantante del Team Montaner había vuelto al certamen tras competir en el segmento de las redes, “El regreso”, conducido por Emilia Mernes y Stefi Roitman. La audiencia celebró su revancha pero, al momento de decidir entre los tres finalistas del equipo del cantante de “Me va a extrañar”, Ezequiel Pedraza prevaleció y en las redes no tardaron en manifestarse quienes querían a Sagalá en la final del domingo.

Nicolás Olmedo pasa a la final de La Voz Argentina - Fuente: Telefe

Asimismo, otro participante que fue inesperadamente eliminado del certamen fue Santiago Borda, una de las estrellas del Team Lali. En dicha competencia, tanto a Borda como a Paula Chouhy les ganó Nicolás Olmedo. El joven oriundo de Misiones interpretó “Feel” de Robbie Williams, el tercer musical de la velada.

“Solito en el escenario, interactuando con la cámara, manejaste la energía justa” le dijo Montaner. En su devolución, Lali destacó: “Se te vio seguro, estoy muy orgullosa, no tengo dudas que la gente te está votando sin parar, sos increíble Nico, y te recontra felicito”, le expresó Espósito al participante con el que aspira a ganar el certamen desde su rol de coach.

LA NACION