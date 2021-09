La Academia: Luli Salazar recibió un saludo de Charly García, y “Jujuy” Jiménez dio un beso en la pista

Llegó el fin de una nueva semana en “La Academia”, y Marcelo Tinelli condujo una nueva velada dedicada al ritmo Una que sepamos todos. Esta vez, fueron tres las parejas que bailaron, en donde humo momentos para la comedia, un mensaje muy especial e incluso el nacimiento de un posible romance.

En primer lugar, al ritmo de “Me siento mucho mejor”, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers hicieron una coreografía que tuvo el bautismo del mismísimo Charly García a través de un mensaje en el que le deseaba éxitos a la modelo. Luego del número, Ángel De Brito (5) sostuvo: “Me gustaron el truco del final y el juego con los espejos. Creo que se complicaron la vida eligiendo este tema. Quizás les hubiera venido mejor un tema más pop”. Carolina “Pampita” Ardohain (4) coincidió con esa mirada: “El tema no tenía grandes momentos para redoblar la apuesta. Yo hubiera elegido un tema que los ayude. Hubo algunos trucos un poquito desprolijos. No fue lo mejor que vi de este equipo”.

Más adelante, Guillermina Valdés (5) comentó: “Para mí es un himno esta canción y ese sentimiento no lo vi reflejado en la coreo. Me costó escuchar el tema y amigarme con lo que estaba viendo”. Jimena Barón (voto secreto), no muy convencida, analizó: “No creo que sea una mala elección la canción, sí que fue arriesgada. Yo hubiera ido al espíritu rockero de Charly. Vi una energía más de jazz. Para mí no estuvo mal la canción sino la representación”. En tanto, Hernán Piquín (7) concluyó: “A mí no me disgustó. Noté con buena energía a los dos”.

En reemplazo de Rodrigo Tapari que se encuentra lesionado, Nazareno Móttola bailó con Sol Beatriz “Mi perro dinamita”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Disfrazado de “perrito”, en la previa hizo un peligroso desfile sobre el estrado del jurado. Y después de su actuación, les hizo distintos regalos a los jurados, previo a las devoluciones. “Nazareno es un excelente reemplazo. Es difícil improvisar, porque tuvieron muy poco ensayo, y además hacer humor y acrobacias. Este sí es un tema que conocen todos”, apuntó De Brito (10). “Me encantó el look. Me gustó mucho lo que hicieron y también la canción. Fue una muy buena idea, estuvo buenísimo”, señaló Pampita (7).

“Me pareció muy inteligente la elección, desde todo punto de vista. Nazareno usó las herramientas con las que cuenta. Fue una muy linda coreo”, juzgó Guillermina (8). “A mí también me pareció muy piola lo que hicieron. Me gustó sobre todo el final, cuando hicieron destrezas y trucos”, observó Jimena (voto secreto). “Me gustó la coreo. Estuvo muy acertado lo que eligieron. Me encantó la idea, me encantó todo”, completó Piquín (8).

En tercer turno, Candela Ruggeri interpretó junto a Nicolás Fleitas “Provócame”, de Chayanne. Oscar Ruggeri, su papá, estuvo en el estudio acompañándola y se animó a hablar de baile y hasta de series. En el momento de dar su puntaje, De Brito (10) le dijo a Cande: “Cuidado con tu papá porque estuvo presionando al jurado en los pasillos. Estás bailando espectacular. Este es uno de los equipos que entendió la consigna. Estuvo buena la coreo y le metieron muchas cosas”. En su turno, Pampita (7) opinó: “Cande estuvo súper sensual, está hecha una bomba atómica. Hubo momentos en que se estancó la coreo, pero después repuntaron”.

Luego, Guillermina valdés (8) apreció: “Este tema lo tenemos en la sangre, todos lo bailamos en algún momento. Se nota que hay ensayo y trabajo. Cande me tiene muy mal acostumbrada, por eso hoy me quedé esperando un poco más”. Jimena (voto secreto) estuvo de acuerdo con sus compañeros, y Piquín (8) concluyó: “Comparto que fue muy pretenciosa, pero a mí la coreografía me gustó”.

En medio de esa última devolución, Rodrigo Tapari cantó el tema “Entrégate”, de Luis Miguel, para Sofía “Jujuy” Jiménez y Martín Salwe, locutor del programa, quienes durante ese lento se besaron en la pista.

LA NACION