Oscar Ruggeri apuró a Miguel Simón con una pregunta de la nada: “Estás irreconocible”

El periodista Miguel Simón es uno de los más avezados en cuestiones de datos y estadísticas sobre fútbol. Relator excelso, El Flaco, además, suele aportar al programa Equipo F (ESPN) su sabiduría, a través de análisis deportivos que llevan su sello. Sin embargo, este lunes, el exjugador Oscar Ruggeri logró dejarlo sin palabras tras hacerle una particular pregunta.

Luego de realizarse el sorteo de la Copa Libertadores, el exfutbolista Ricardo Bochini, que fue homenajeado en la ceremonia, le dio una entrevista a ESPN. En ese sentido, Ruggeri aprovechó para consultarle a Simón respecto de la cantidad de Libertadores que obtuvo el exvolante con el Rojo.

“El Bocha, ¿cuántas ganó? ¿tres o cuatro?”, lo examinó Ruggeri. Al no recibir respuesta, Oscar lo chicaneó: “Cómo te estoy liquidando Flaco, estás irreconocible”. En su defensa, Miguel respondió: “¡Pero me llevás a la década del 70!”.

Entre risas, el conductor Sebastián Vignolo dijo, sobre Ruggeri: “Está terrible Guido Kaczka”, en relación al animador que lleva adelante Los ocho escalones del millón, un programa de preguntas y respuestas. “¿Qué te está pasando? ¿Te perdiste dos millones, Flaco? Ahora, vamos a ver si te elegimos para que subas”, lo siguió el Cabezón.

A su turno, Simón le recordó a Ruggeri que otros colegas allí presentes sabían más sobre la Libertadores que él: “Tenemos especialistas del torneo. Llevan años especializándose”.

Oscar Ruggeri tuvo un divertido intercambio con Miguel Simón

En otro tramo del programa, mientras seguían analizando los grupos conformados por sorteo de la Copa Libertadores, el exdefensor volvió al ataque de Simón, a quien le dijo: “Disculpame, vos, Flaco, ¿no pensás decir nada que sos el de los cálculos, que los tenés en ese bocho? Estás callado”, le reprochó.

Simón le explicó: “Necesito ver el fixture, Oscar, si querés que analice. A menos que vos estés analizando con la nube”. “Qué bárbaro”, replicó Ruggeri, con una sonrisa en su rostro.

Ya sobre el final del envío, Miguel sacó a relucir su consabido conocimiento, y aportó un dato importante para los equipos grandes del continente: “La Copa Libertadores es relevante de por sí, y a partir de 2025, va a haber un nuevo Mundial de Clubes cada cuatro años. Hoy por hoy, el premio de campeón no está sólo estrictamente vinculado con el torneo. Imagínenese lo que se empieza a jugar en dinero. Como equipo grande del continente, no te podes quedar afuera del Mundial de Clubes. Ya te alejás por el premio a la Libertadoes año a año. Imagínense lo que va a pasar con los clubes grandes si no se meten en el mundial de clubs. La copa adquiere una importancia mucha más signifiativa”.

Con la boca abierta, y admirado por su colega, Ruggeri agregó: “Este es Miguel. Este sos vos. ¿Ves que te tuvimos que mojar la oreja?”, se enorgulleció. Entre risas, el relator se justificó con una broma: “Hacía mucho que no te veía”. Por su lado, el comentarista Diego Latorre advirtió que al narrador del fútbol europeo le llevó “media hora de calentamiento”. En tanto, Oscar advirtió que el programa ya estaba llegando a su fin: “Ahora, ya nos vamos”.

