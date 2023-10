escuchar

Con un comunicado duplicado y compartido en sus cuentas de Instagram, Juan Ignacio “Nacho” Castañares y Lucila “La Tora” Villar confirmaron su ruptura, luego de una serie de rumores que indicaban el fin del romance que nació en 2022, en la casa de Gran Hermano (Telefe). Aunque las declaraciones al respecto fueron escuetas, el exhermanito fue quien reveló los motivos de la separación.

“A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos, les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos, no paso nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto”, reza el comunicado compartido por Nacho, y que fue el mismo que publicó La Tora, con el cambio de nombre reemplazado por Na, en referencia al exhermanito. En la misma línea, indicaron que continuarán con su relación cercana y laboral, debido al cariño que mantienen.

La expareja confirmó su separación con un mismo mensaje (Captura Instagram)

Las declaraciones dejaron la gran duda acerca del motivo de separación de una de las pocas parejas que sobrevivieron tras el reality. Y fue Nacho quien intentó despejar las dudas al respecto. “Lo vimos desde afuera y sentíamos que lo más maduro era no estar más en pareja, por estar en diferentes momentos, para crecer cada uno más personalmente y aprender a desarrollarnos en otros aspectos. Y capaz en pareja lo estábamos haciendo, pero no de la forma que queríamos”, señaló en A la Barbarossa (Telefe), y no dudó en destacar que fue una decisión muy hablada y que ninguno de los dos hizo el planteo directo de terminar el vínculo.

“Hablamos todo y un día hablando de diferentes cosas llegamos a la charla”, indicó acerca del momento en que ambos analizaron su relación y se hicieron diversas preguntas sobre ello. De esta forma, habrían llegado a una conclusión en común en el que priorizan sus aspiraciones personales. Sin embargo, destacó que todo lo vivido con Lucila fue una elección de ambos, que buscaban compartir gran tiempo juntos, por lo que descartó que fuera un motivo de ruptura.

En coincidencia con las palabras de Nacho, Lucila se llamó a silencio pero compartió en su cuenta de Instagram que estará presente junto a -su ahora- exnovio en una popular competencia de peluquería, en próximo 15 de octubre. De esta forma, ambos se muestran en la misma sintonía respecto a cómo terminó su relación.

La versión contrapuesta sobre la ruptura de Nacho y La Tora

A pesar de que la expareja se puso de acuerdo para dar la misma versión sobre la ruptura, fue Guido Zaffora en Intrusos (América) quien reveló que la separación no habría sido en buenos términos, como lo indicaron los protagonistas, sino que la decisión la había tomado el exhermanito.

La pareja se conoció en la casa de Gran Hermano (Captura video Gran Hermano)

“Hay versiones de que Lucila está un poco agrandada en el streaming. Tuvo situaciones poco felices con Juli Poggio, que se va por ella porque no se sentía cómoda, que no era un grupo unido”, introdujo el periodista, al referir a uno de los conflictos entre los exhermanitos, que - hasta entonces- trabajaban juntos en el programa de streaming Fuera de Joda.

La renuncia de Juli Poggio al ciclo habría sido el detonante para Nacho. “Él toma la decisión de la separación, por estas actitudes”, aseguró Zaffora, lo que indicaría que si existió un conflicto en la pareja, que los llevó a la ruptura.

De las parejas que se formaron dentro de la casa, solo quedan Daniela y Thiago, quienes incluso, están a la espera de tener gemelos y formar familia.