escuchar

Una de las invitadas que generó muchas declaraciones en la vuelta de PH, Podemos Hablar (Telefe) a la televisión, fue Julieta Poggio, quien actualmente trabaja en una obra de teatro, pero continuamente afronta rumores de romance como lo fue el de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano, quien también estuvo presente este sábado. En un momento de la noche, la actriz reveló el consejo financiero que le dio Carolina “Pampita” Ardohain y sorprendió a todos.

Este sábado 16 de septiembre, comenzó la séptima temporada de PH, Podemos Hablar (Telefe) con nuevos segmentos e invitados de lujo como Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Abel Pintos, Paula Chaves y Damián Betular.

Este sábado por la noche, comenzó la séptima temporada de PH Podemos Hablar (Telefe) con nuevos segmentos e invitados de lujo como Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Abel Pintos, Paula Chaves y Damián Betular. ADRIAN DIAZ BERNINI/TELEFE

En un momento del show, Andy Kusnetzoff pidió que avancen al punto de encuentro los invitados que tenían alguna obsesión o algún toc. Luego de que Paula Chaves y Abel Pintos hubieran comentado los suyos, Julieta Poggio explicó cuál era su obsesión.

“Tengo un toc con los zapatos. Los tengo que tener todos por color y bien acomodados. Mi cuarto puede estar todo desordenado, pero los zapatos bien ordenados por color. Tengo muchos zapatos. Tengo la cama que se levanta y abajo tengo muchos pares. Más de 40″, explicó la ex Gran Hermano y ese comentario fue el puntapié para que el conductor le preguntara por el consejo que le dio Carolina Ardohain, una experta en el modelaje.

El consejo financiero de Pampita a Julieta Poggio

En ese momento, Julieta, quien conoció la fama repentinamente en los últimos meses, explicó: “Me dijo que no gastemos en ropa, que no compremos zapatos, que ahorremos para un departamento. Básicamente, que no gastemos en tonterías, ese fue su consejo financiero”.

Andy quedó sorprendido por la cantidad de zapatos que habría que tener para decidir entre comprar un departamento o calzados y los demás invitados sonrieron ante ese panorama.

Sin embargo, más allá del consejo de Pampita, uno de los temas que más generó interés en el público era saber si los exparticipantes de Gran Hermano tuvieron un romance, después de tanto que se habló en los últimos meses.

“Que pasen adelante los que vieron en los medios mentiras sobre sus propias vidas. Me encanta esta pregunta”, introdujo el conductor al ver que Julieta, Marcos y Abel dieron un paso al punto de encuentro. Y, al mismo tiempo, sonrió porque esta consigna era ideal para escarbar en la supuesta relación que tuvieron Julieta Poggio y Marcos Ginocchio luego de que finalizara el reality y de que el público aclamara por que fueran novios.

Andy Kusnetzoff volvió picante a PH Podemos Hablar e incomodó a Julieta y Marcos

Luego explicó que la noticia falsa que más le molestó fue la que vinculaba sentimentalmente a su madre con su expareja y de la cual muchos medios se hicieron eco. “No podía entender cómo los medios podían replicar eso con tal de un like”, señaló.

Además, Julieta Poggio hizo mención de los novios que le fabricaron mediáticamente, como el hermano de Tini Stoessel, Francisco; o su compañero de teatro en “Coqueluche”, Agustín Sullivan; y con Marcos, alias el “Primo”.

“Bueno, pará, con el ‘Primo’ fue verdad”, remarcó el conductor y la invitada, que sonrió ante la acotación, contestó: “Nosotros nos queremos muchísimo”.

Andy se rio y añadió: “Él me mira. Él no me dice nada... Pero nunca fueron novios, aunque no sé...”, sugirió. “¿Con ella? Somos muy buenos amigos”, aclaró Marcos y luego agregó: “Compartimos muchas cosas dentro de la casa y quedó una relación muy linda”.

Sin embargo, Marcos se sorprendió ante la picante pregunta que siguió por parte del conductor: “¿Chapa bien Julieta, Marcos?”, consultó Andy, lo que generó otra risa en la exparticipante del reality. No obstante, el salteño estuvo rápido y retrucó: “¿Si chapa bien? Habría que preguntárselo a Lucca (su expareja)”.

“Qué rápido, Marcos”, celebró Paula Chaves. Sin embargo, el tema quedó ahí y Andy pasó a otra consigna para continuar con el programa.