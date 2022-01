Otro exactor de Cebollitas denunció violencia y lanzó una dura acusación: “No hubo un muerto de milagro”

Cebollitas (Telefe) llegó en 1997 para definir un antes y un después en la televisión argentina. Luego de años de programas pensados para niños o para adultos, al fin aparecía en la pantalla chica un producto pensado para un grupo olvidado: los adolescentes. Luego del éxito que implicó Chiquititas (Telefe), desde el canal decidieron que era hora de ampliar su público y centraron la nueva novela en el mundo del fútbol. Los simpáticos personajes no tardaron en ganarse en corazón de la audiencia y, rápidamente, obtuvieron popularidad. Pero lo que se veía desde afuera como un sueño hecho realidad era, tras bambalinas, una verdadera pesadilla. Y a 25 años del estreno, los actores principales rompieron el silencio y compartieron sus duras experiencias.

El elenco de Cebollitas junto a Maradona. Foto Instagram @diegovicos

Quien dio el primer paso fue Juan Yacuzzi, el actor detrás del personaje de Coqui. En una entrevista con Mitre Live, recordó los diversos maltratos que debieron soportar durante las largas jornadas laborales. “Teníamos mucha presión. Yo era el más grande, pero había chicos de ocho o nueve años como Gamuza o Dalma Maradona y se escuchaban gritos y cag...das a pedos que a veces eran innecesarios. O cuando nos tentábamos, éramos muy chiquitos, también nos cag...ban a pedos como si hubiéramos matado a alguien”, expresó.

Luego de que él hablara, comenzaron a surgir los testimonios de sus colegas. Juan Yacuzzi, Martín Miani, Iván Rossi, Matías Boquete, Mariana Rubio y Pedro Castagna se sumaron a la ola de descargos y salieron a confirmar los terribles episodios. El más reciente es el de Marcelo Italiano quien, en diálogo con Mitre Live, recordó todo lo que vivió en en ‘97.

Marcelo Italiano se sumó a las denuncias contra los productores de Cebollitas (Foto: Instagram/@marceloitaliano_ok)

El actor, más conocido por interpretar al personaje de Sammy en la tira de los noventa, aseguró que fue testigo de muchísimos actos de violencia verbal y psicológica ejercida sobre los menores de edad, incluido él. En esa línea relató que hubo amenazas, malos tratos y gritos, en especial cuando alguno se equivocaba o cuando los productores no alcanzaban el resultado que tenían en mente.

Marcelo Italiano interpretaba a Sammy en Cebollitas captura de video

“Te gritaban si no te sabías la letra o no te cambiabas con la rapidez que pedían. ‘Che, pibe, no seas tan paje.... No seas tan bolu..., esto es televisión, esto sale como chorizo. Dale, dale, dale’. A los gritos. Había amenazas también, porque te decían que si no hacías lo que pedían, te mandaban el telegrama”, sentenció.

Asimismo, rememoró un evento que pudo haber terminado con una tragedia. “Un productor entró una vez al estudio donde grabábamos y, en determinado momento, a alguien no le salía la escena y la letra. Entró furioso, agarró una silla que estaba puesta sobre la mesa y la revoleó contra una pared. Soy testigo de que no hubo ningún muerto de milagro”, relató.

El testimonio de Marcelo Italiano sobre el maltrato en Cebollitas

En esa línea, agregó: “Eso fue producto de la ira con la que se manejaba el programa”.

Los cebollitas sufrieron maltrato durante el rodaje de la tira infantil Instagram @cebollitasoficial

Sin embargo, aunque admite que los episodios de violencia fueron tan frecuentes como severos, destacó que fue una etapa de mucho aprendizaje en su vida. “En ese momento detecté lo que no estaba bien. Con el tiempo lo ratifiqué y por suerte se está hablando de esto”, finalizó.