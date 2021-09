Así está hoy Marianela Pedano, una “chufa” de Chiquititas: se casó y se va del país

Mariela Pedano formó parte del elenco de Chiquititas, la tira infantojuvenil producida por Cris Morena. En 1995, cuando tenía ocho años, se puso en la piel de “Maru”, una de las famosas “chufas”. Al poco tiempo de saltar al estrellato, la actriz se retiró del mundo de la televisión. Hoy tiene 34 años y, según contó recientemente en un “vivo” de Instagram, se irá del país junto a su marido y sus dos hijos.

Pedano estuvo en las dos primeras temporadas de la tira que protagonizaba Romina Yan, y fue la protagonista de la canción “Mentiritas”, donde también cantaba Agustina Cherri. Después formó parte de Cebollitas, junto a Solange Verina, quien interpretó a su hermana de ficción en ambas novelas.

Uno de los diálogos de Maru y Vero, hermanas en la pantalla en Chiquititas Instagram @ chiquititas_argentinaa

Cuando cursaba el último año del secundario fue convocada para el film Familia rodante, dirigido por Pablo Trapero, y esa fue su última participación en el mundo actoral. El martes por la noche Pedano se sumó a una transmisión en directo de la cuenta de Instagram de Verina, y bautizaron la cita virtual como “reencuentro de hermanas”, por sus papeles en la pantalla.

"Mentiritas", la canción que cantaba Agustina Cherri junto a Marianela Pedano en Chiquititas

Durante media hora charlaron sobre su presente, y Pedano sorprendió al revelar que contrajo matrimonio a principios de agosto. “¡Me casé! Con Martín estamos juntos hace 11 años, nos amamos y nos estamos por ir a vivir fuera del país”, confesó. En este sentido, la exactriz contó que se mudarán a Italia, en las cercanías de Milán, en busca de una mejor calidad de vida para sus dos hijos, Catalina, de nueve y Vito, de seis.

Recién casados: Marianela Pedano junto a su marido, Martín, con quien tuvo dos hijos Instagram: @marianelapedano

“Nos vamos porque queremos estar un poco mejor; yo nunca salí del país y lo vamos a intentar; me voy a tirar a la pileta y vamos con ganas de trabajar y progresar”, explicó. Y agregó: “Me voy con toda mi familia, se va conmigo mi mamá, mi hermana y mi prima. ¡Somos un montón!”. También comentó que por estos días trabaja en un comercio de diseño y decoración en Adrogué, pero dentro de poco todos se trasladarán a Europa.

La ex Chiquititas celebró su casamiento con una íntima reunión familiar Instagram: @marianelapedano

Aunque muy pocas veces se refirió a su paso por Chiquititas, abrió su corazón sobre los motivos de la decisión de alejarse de las cámaras: “En su momento dejé de actuar porque era muy chica y estaba un poco cansada de la sobreexposición, y cuando me hice adolescente, ya no me divertía tanto como cuando era una niña; lo último que hice fue la película de Trapero y no volví a actuar”.

Marianela Pedano junto a su marido y sus dos hijos en el día de su casamiento Instagram: @marianelapedano

A 25 años de su debut como estrella infantil

En agosto de 2020, Pedano reflexionó en un posteo de Instagram sobre su experiencia: “25 años de aquel gran día que sin dudas marco mí vida para siempre, muchas cosas vividas, muchas marcas que no se van a borrar jamás”. Luego aclaró que aquel cambio de vida significó también varios sacrificios: “Agradezco a toda mi familia ,amigos y compañeros del cole, que siempre me apoyaron incluso cuando había que irse todos los días por muchas horas o por varios días por giras y presentaciones en el interior del país”.

“También estuvieron ahí cuando dije que eso ya no me hacía feliz, me supieron respetar y apoyar porque dejar así de un momento al otro tampoco fue fácil”, reconoció. “Yo tenia solo 8 años cuando esta oportunidad se me cruzó en el camino, tuve que crecer de golpe y entender muchas cosas que hasta ese momento eran impensadas para mí”, sostuvo. Y cerró: “Gracias a cada persona que sigue mirando la serie y recordándome con tanto cariño; recién ahora me animo a hablar un poco más de esa etapa”.

