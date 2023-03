Owen Wilson: qué hizo en Buenos Aires para que los Rolling Stones le quitaran el “pase de por vida” que le habían regalado

escuchar

Owen Wilson pagó muy caro un momento de distracción mientras estaba viendo uno de los conciertos de los Rolling Stones en la Argentina. Por culpa de ese descuido perdió el pase que la banda de Mick Jagger y Keith Richards le había entregado para disfrutar de por vida sus actuaciones en vivo en cualquier lugar del mundo.

El actor de Medianoche en París reveló el episodio en la noche del martes, al participar como invitado junto a su colega Jeff Goldblum en The Late Late Show, el programa nocturno de la TV estadounidense que conduce James Corden. Wilson contó que obtuvo ese pase especial a partir del vínculo estrecho de uno de sus amigos con Mick Jagger y a que se había portado “de manera muy amigable” con varios miembros de la banda. Por tal razón los dos accedieron a unas credenciales especiales con “acceso total de por vida” a los conciertos de los Stones.

“Esa noche –recordó Wilson, sin precisar la fecha en la que presenció la actuación de los Stones en nuestro país- estaba dando vueltas y testeando el panorama. Me decía a mí mismo: voy a caminar por acá a ver si alguien me detiene. Y como nadie me paraba, terminé justo en un lugar en el que podía examinar todo y ver a Mick Jagger en el escenario. Y ahí mismo, de repente, salió disparado en medio de ‘Jumping Jack Flash’, bajó corriendo y terminó justo donde yo estaba”.

Wilson supo en ese momento que el lugar en el que había decidido quedarse era una prolongación del escenario principal. Había llegado accidentalmente a ese lugar. “Simplemente me congelé y traté de pasar inadvertido. Mick finalmente bajó y se fue. Y enseguida alguien vino corriendo y gritando: ‘¡Fuera de aquí, muévanse, se supone que no tienen que estar en este lugar!’ Y yo respondí: ‘¡No sabía, lo siento mucho!’”

El actor agregó que se fue a dormir sin saber muy bien lo que había ocurrido: “Bueno, esa fue una experiencia un poco retorcida. Y a la mañana siguiente recibí una llamada del equipo de seguridad de Mick preguntándome si todavía tenía el pase. Les dije que sí y me contestaron: ‘Está bien, en un rato pasamos a recogerlo’”.

Para colmo, Wilson contó que esa noche estaba vestido completamente de blanco, camisa y pantalón. “Si estás en esa parte del escenario, donde se supone que no deberías estar, hay que vestir ropa de colores oscuros”, explicó. El pase de por vida para ver a los Stones le duró al actor apenas 24 horas. La primera noche en que se decidió a usarlo para ver a Jagger y Keith Richards en la Argentina fue para Wilson debut y despedida.

