Pamela David reveló cómo la afectó su pelea con Amalia Granata

Pamela David participó este sábado de PH: Podemos hablar (Telefé) y habló del mal momento que atravesó por la acusación que le hizo Amalia Granata. Fue luego de que Andy Kusnetzoff, conductor del programa, le preguntara si alguna vez había sufrido por lo que decían de ella.

”Le he dedicado mucho tiempo de terapia. Lo que más sufría era Twitter porque ponían cosas que no eran cierto. Hoy digo ‘nada de eso es cierto’ con mucha maduración y con años trabajándolo”, empezó diciendo David.

“Sufrí cuando estaba embarazada de Lola. Me había tomado licencia y estaba en Mendoza haciendo yoga con una pelota. Me afectaba porque me acuerdo que Amalia Granata había discutido con los chicos que se habían quedado haciendo la conducción de mi programa y decía: ‘Pamela me hizo echar’”, se sinceró.

“Nunca me metería con el trabajo de nadie, no está en mi naturaleza, pero me dolía mucho porque el trabajo de alguien es sagrado”, dijo. “Me dolía ese prejuicio que tenía el mundo y se me ponía la panza dura. No podía evitar querer saber, enterarme. En ese momento no podía salir a aclarar porque uno tiene que saber sostener”, concluyó la reconocida conductora.

Cabe recordar que el programa de este sábado estuvieron como invitados a PH: Podemos hablar, además de Pamela David, Yoyi Francella, Paulina Cocina, Arturo Puig y Alejandro Sergi.

LA NACION