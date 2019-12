Recién llegada de su luna de miel, la conductora de Pampita Online se refirió a la elección de Nicole Neumann como su reemplazo en el "Súper Bailando"

"¡Volví de la luna de miel!", dijo Pampita Ardohaín al inicio de su programa Pampita online, por NETTV. Y confesó que fue a trabajar directamente desde el aeropuerto: "No pude ni ver a mis hijos todavía. Los extrañé un montón, y hacíamos facetime todos los días".

La conductora y modelo contó muchas de las vivencias del viaje junto a su marido, Roberto García Mortián, con quien se casó el pasado 22 de noviembre. "Mi marido habla perfecto en francés porque vivió en Suiza. Él pedía cualquier cosa y yo quedaba como embobada. Estuvimos casi una semana e hicimos todo lo que había que hacer, como cualquier turista. Fueron días relajados, nos levantábamos tarde, desayunábamos, paseábamos. Es muy educado y caballero. Y no tuvimos ninguna discusión porque, además, tenemos la misma onda. Hacíamos mucha cucharita porque era nuestra luna de miel y porque hacía mucho frío también. Y aclaro por enésima vez que no estoy embarazada".

Pampita contó que le robaron el celular de su abrigo y que hizo una búsqueda. "Vimos que estaba online en el WhatsApp y le ofrecimos una recompensa. En un momento lo apagó y lo bloqueé y ya no le sirvió más. Le hubiera convenido aceptar la oferta de recompensa. Era el celular de Puli (Demaría), que me había dado antes de viajar. Y una cosa linda que me pasó es que apenas aterricé en Paris había un fan con su novio esperándonos con una botella de champagne. Y eran las 6 de la mañana. Fue muy lindo, muy especial".

También explicó por qué decidió quedarse unos días más: "Mi intención era grabar hoy los programas de Showmatch del jueves y viernes pero adelantaron todo y estaré recién la semana que viene. ¿Si me molestó que me reemplazara Nicole? Para nada. Además, ya había hecho otros reemplazos. Nunca pregunto nada, no me meto en eso".

Feliz y emocionada, Pampita dijo: "Hoy empieza la convivencia y voy a ver si deja tirada la toalla, si ronca, aunque algo chequeé. Por ahora vivimos en mi casa, en Capital, porque mis hijos van a la escuela cerca. Y después veremos el año que viene, quizá me mude a su casa en San Isidro".

Contó que pasará Año Nuevo con toda la familia en Punta del Este, Uruguay, y que sus tres hijos se irán en Navidad a Chile para estar con su papá, Benjamín Vicuña.