La modelo volvió de su luna de miel en París y contó que le robaron el celular del bolsillo de su abrigo

Pampita Ardohain está de vuelta en la Argentina. La modelo llegó tomada de la mano de su flamante esposo, Roberto García Moritán, al aeropuerto de Ezeiza. Ambos se mostraron muy sonrientes, dieron detalles de su luna de miel en París, y la conductora sorprendió a todos al contar que sufrió un episodio de inseguridad en Europa.

De vuelta en Buenos Aires, la pareja de recién casados más buscada no evitó a la prensa y caminaron juntos por un largo trayecto, rodeados de todos los periodistas. Ante la pregunta: "¿Cómo la pasaron en París?", Ardohain respondió: "Re lindo, divino París", y Moritán definió la capital francesa como "espectacular". Sin filtro, les preguntaron: "¿Se fueron dos y volvieron tres?", pero la modelo negó rotundamente estar embarazada:"No, chicos, seguimos siendo dos".

Pampita Ardohain respondió todo ni bien llegó a Buenos Aires

Más adelante, la conductora reveló que sufrió un robo mientras estaba en plena luna de miel en Europa: "Me sacaron el celular del bolsillo de mi abrigo. Fue un experto, la verdad, porque no me di cuenta en el momento". Los periodistas le preguntaron dónde había sido, y si se había angustiado por la situación: "Fue en Montmartre, y ya pasó, estando allá no nos importaba nada. Además se bloquea inmediatamente, no me preocupé y seguí disfrutando".

En tan solo seis minutos, Ardohain respondió a todas las preguntas con la sonrisa que la caracteriza, y no se soltó ni por un segundo de la mano de su marido. La modelo anticipó que hay una posibilidad de que continué como jurado del "Bailando" el año que viene, y que también va a lanzar su propia colección de muebles para el hogar, porque disfruta mucho de diseñar ambientes.