Revelan cómo es el “operativo” de Los 8 escalones del millón para que Nicole Neumann y Pampita no se crucen

Después de años de mantenerse lo más alejadas posible la una de la otra, Carolina “Pampita” Ardohain y Nicole Neumann volvieron a trabajar juntas en Los 8 escalones de los dos millones (eltrece). Esto desconcertó a la audiencia quienes, a sabiendas de los conflictos que tuvieron en el pasado, se preguntaron cómo se llevan actualmente. Esa pregunta fue contestada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich que, tras ir como invitados al ciclo de juegos, revelaron cómo es la relación de las modelos detrás de cámaras.

Pampita y Nicole Neumann tuvieron múltiples conflictos en el pasado Archivo

A pesar de que tanto Pampita Ardohain como Nicole Neumann dieron sus primeros pasos en el mundo del modelaje al mismo tiempo y que ambas construyeron grandes carreras que las convirtieron en dos de los nombres más destacados de la farándula argentina, nunca lograron tener una buena relación. Pero no solo jamás se consideraron amigas, sino que con el tiempo protagonizaron fuertes peleas y tensos cruces que les ganaron un lugar en la lista de las “enemigas” del ambiente del espectáculo.

Es por eso que a muchos televidentes les generó una gran sorpresa cuando, semanas atrás, quien fue la conductora de los dos ciclos de El Hotel de los Famosos (eltrece) se incorporó al jurado de Los 8 escalones de los dos millones al mismo tiempo que la expareja de Fabián “Poroto” Cubero.

Rordrigo Lussich y Adrián Pallares hablaron sobre su encuentro con Pampita y Nicole Neumann

Aunque frente a las cámaras mantienen un trato cordial y no dejan traslucir sus conflictos pasados a través de la pantalla, en la mañana de Socios del espectáculo (eltrece) dieron detalles sobre el inesperado operativo que se lleva a cabo para que no se hablen y se crucen lo menos posible cuando todavía no empezó la grabación.

Según Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los dos conductores del magazine que fueron invitados como jurados especiales a una de las recientes ediciones del juego presentado por Guido Kaczka, las supermodelos “no se dirigen la palabra fuera de cámara”.

En cuanto a cómo se maneja la situación antes de que comience el programa, Lussich detalló: “El operativo es el siguiente: va entrando el jurado al estrado. Las chicas llegaron últimas y, por supuesto, enseguida que llegan ellas, llega Guido. Entra al estudio Nicole, pero se pone en el bajo estrado, junto a una escalera, con su gente de confianza a hacer unas fotos del look, un poco extensa”.

A continuación, Pallares remarcó: “Entonces entra al estudio Pampita, pero lo cierto es que no avanza, se queda como que habla, hasta que la otra sube. Como la otra estaba haciendo las fotos en la puerta de la escena, si Pampita avanzaba se la chocaba con la escalera. Entonces, esperó que Nicole terminara con las fotos, subiera a su estrado y recién ahí sube Pampita”.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich junto a Pampita Ardohain y Guido Kaczka instagram @adrianpalla

Sobre la misma línea, los periodistas se refirieron a la foto que compartieron en redes sociales en donde posaron con Androhain y Kaczka y en la que Neumann brilló por su ausencia. Lejos de haberse tratado de una “dejada de lado” deliberada, aseguraron que fue una coincidencia. “A favor de Nicole, yo siento que la vez anterior fue mucho más gélida. Estuvo mejor. Se fue rápido y por eso no hicimos la foto con ella, solo con Pampita”, explicaron.

Finalmente, aclararon que se llevaron mejor con la exjurado de La Academia ya que se conocen hace más tiempo. “Nicole es un poco más diva. A Pampita la conocemos más. Vino a charlar en la pausa, compartimos anécdotas y más cosas”, concluyeron.

