Las desgarradoras palabras de Pampita tras la muerte de Blanca que Benjamín Vicuña publicó en su libro

El 8 de septiembre de 2012 es un día imborrable en la vida de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña. Su hija Blanca, de seis años, murió en Chile por una neumonía hemorrágica, consecuencia de dos bacterias que contrajo durante unas vacaciones familiares en México. Pasó una década desde ese episodio y muchas cosas cambiaron: ellos se separaron y rehicieron sus vidas, pero lograron crear un vínculo sano por el bienestar de sus hijos. Ahora, el actor lanzó un emotivo libro dedicado a su niña y compartió unas palabras inéditas que escribió la modelo en ese terrible momento.

Benjamín Vicuña atraviesa un momento importante a nivel personal, el lanzamiento de un proyecto propio, probablemente el más íntimo, dedicado íntegramente a su primera hija, y en cierta forma también a sí mismo, ya que lo escribió para ayudarse a atravesar el dolor y también extender esto para aquellos que les tocara vivir una situación similar. El actor presentará el 13 de mayo en la Feria del libro, Blanca, la niña que quería volar.

Blanca, la niña que quería volar, el libro de Benjamín Vicuña Instagram @benjaminvicuna.ok

Pero, además de sus palabras y las de Gabriel Rolón -que estuvo a cargo del prólogo- también sumó unas líneas muy especiales y profundas que expuso Ardohain. “Comparto unos textos íntimos y entrañables que escribió Carolina pocos meses después de la partida de nuestra niña y que generosamente me cedió”, introdujo Vicuña.

“No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”. Con esas desgarradoras palabras arranca el capítulo especial con fragmentos que escribió Carolina tras la muerte de su hija, y que Benjamín incluyó en su libro.

Benjamín Vicuña sumó en su libro unos fragmentos escritos por Pampita (Foto archivo)

“Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”, continuó y sumó: “No sé cómo haré mañana para salir de la cama, ni sé cómo lo logré esta semana, cómo converso con la gente y cómo cuido a Beltrán”.

Ese es el nombre del tercer hijo de la expareja. Blanca, era la mayor y fue seguida por los tres varones: Bautista (2008), Beltrán (2012) y Benicio (2014), quien nació dos años después de la muerte de su hermana.

“Las fotos de ella me matan, pero también me encantan. Las que tengo en el teléfono las miro todo el tiempo... Estaba tan grande y hermosa. El último tiempo no paraba de admirar esa belleza en la que se estaba convirtiendo. ¡Se lo dije tanto en el viaje a México! Y también en la clínica los primeros días”, se lee en el capítulo que escribió Carolina.

Vicuña habló de Pampita en un medio local de Chile Instagram

Al llegar al final, compartió la desgarradora experiencia de ir al cementerio y verse a sí misma frente a la tumba de su pequeña: “Leí su nombre escrito una y otra vez: Blanca Vicuña Ardohain. Tardé un rato en reaccionar y empezar a llorar, pero cuando empecé fue como explotar por dentro”.

Benjamín Vicuña reveló cómo eran las noches de Pampita tras la muerte de Blanca

Si bien el texto que escribió Vicuña se basó en su propia experiencia tras la muerte de su primogénita, Pampita también tuvo un rol clave. Ellos fueron pareja durante una década y tuvieron una separación escandalosa. Sin embargo, siempre serán familia y estarán unidos por sus hijos y por el dolor que compartirán eternamente como padres. En el libro, el actor reveló cómo eran las noches de Carolina tras la muerte de Blanca.

En su libro, Benjamín Vicuña contó como fueron las primeras noches de Carolina sin su hija Blanca

“Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada dónde estaba su Blanquita. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada. Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder ‘nuestra niña está bien, está en un lugar mejor’. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”, escribió Vicuña.

