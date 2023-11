escuchar

El sábado pasado, en La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), Carolina “Pampita” Ardohain compartió la mesa con el senador Luis Juez, el periodista Baby Etchecopar y Flavia Palmiero, de quien ahora es vecina. Esa situación, inesperada, dio lugar a las preguntas de La Chiqui.

La mesa de Mirtha Legrand se caracteriza por revelar la intimidad de los famosos y fue por eso que su conductora le preguntó a la modelo sobre los motivos de su última mudanza. “Circuló que no podía pagar el alquiler pero no es así”, aseguró Pampita y agregó: “El departamento nos quedaba grande, el contrato se vencía y decidimos no renovarlo y buscar otro lugar”. De esta manera, Pampita y García Moritán dieron con la residencia que comparten varios famosos.

“No es que no podía pagar el alquiler. El contrato se vencía, los hijos de Robert no vienen en la semana y pensábamos que íbamos a ser muchos pero la casa nos quedó grande”, aclaró Pampita a la pregunta de La Chiqui.

Desde su nueva casa, la modelo tiene vista a la propiedad de la conductora y, además, es vecina de Flavia Palmiero y su esposo, el productor Luis Scalella . “Lo veo a Luis andando en bici”, reveló Pampita.

“Esto está al lado de Marcela (Tinayre)”, contó la jurado del Bailando. Mirtha también le preguntó por su trabajo actual. “Qué manera de trabajar, Pampi, cómo trabajas”, le comentó Mirtha, a lo que ella respondió afirmativamente, dijo que estaba sumamente feliz y que tenía muchos proyectos. “Qué maravilla, ¿no te cansás?”, le cuestionó. “Me gusta trabajar mucho”, subrayó la modelo.

Bailando 2023: Pampita Ardohain en el programa junto a Marcelo Tinelli Captura de pantalla

En la misma línea, Mirtha le preguntó si “los chicos no le decían ‘no te vayas, mamá’”. “Ellos van a doble escolaridad, también tienen su rutina armada. De la grabación del programa del Bailando me voy entre las ocho y cuarto, nueve de la noche, ellos prácticamente ya están acostados. Así que estamos organizados para que cada uno haga sus cosas y, así, poder vernos, poder comer juntos”, contó sobre el día a día con su familia ensamblada.

El Bailando 2023 no es la única obligación de Pampita. Hace menos de un mes inauguró un centro de estética integral propio en donde se realizan distintos tratamientos de salud y belleza. Además, se encarga de la difusión de distintas campañas colaborativas y utiliza sus redes sociales para difundir su actividad cotidiana. Su Instagram es su principal fuente de trabajo, ya que recibe propuestas de convenios con marcas para su promoción, además de mostrar productos personalizados como su línea de anteojos.

Ahora, Miami la espera para los Martín Fierro Latino Miami, evento en el que compartirá conducción con el “Pollo” Álvarez. El evento se realizará por primera vez el próximo 30 de noviembre y se emitirá por la pantalla de NET TV. La ceremonia de premiación se realizará en el teatro Manuel Artime, en la Avenida Collins. Para ellos, Pampita deberá dejar por tercera vez la pista de ShowMatch, en la cual será reemplazada por la modelo y conductora Paula Chaves.

LA NACION