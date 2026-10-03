Pampita en una nueva peregrinación a Luján: devoción bajo la lluvia y a la par de los fieles

Este sábado 3 de octubre se lleva a cabo la 52.ª Peregrinación a Luján, una de las expresiones de fe y religiosidad popular más multitudinarias de la Argentina. Desde las primeras horas de la madrugada, a pesar de la persistente lluvia y el frío, miles de fieles y devotos comenzaron a caminar hacia la Basílica con peticiones, lágrimas de agradecimiento y profundas promesas; y Carolina ‘Pampta’ Ardohain fue una de ellas.

Pampita peregrinando con otros fieles (Foto: Captura Instagram/@pampitaoficial)

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 8,2 millones de seguidores, la modelo relató el minuto a minuto de su nueva participación en la caminata que todos los años reúne a miles de fieles de todo el país. Con su campera impermeable con capucha de piel y una sonrisa radiante a pesar del agua, compartió algunas imágenes donde se la pudo ver caminar codo a codo con la gente, compartiendo el esfuerzo, los cánticos y los rezos.

“Buen día, peregrinos”, escribió junto a una postal que rezaba: “Peregrinar: misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón. Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido, sobre todo las supuestas seguridades que aseguran poco y nada. ¿El amor? En cada nuevo paso que se decide dar”.

Pampita y un sentido mensaje antes de la peregrinación (Foto: Captura Instagram/@pampitaoficial)

Más tarde, la conductora mostró parte de las banquinas que transitó, en las que se vieron los gazebos comunitarios que ofrecen agua, mate y aliento, mientras grupos enteros aplaudían el paso de las imágenes religiosas protegidas con plásticos y flores.

Lejos de los flashes, se la pudo ver compartir el cansancio, hacer una pausa a bordo de un transporte para higienizarse y vendarse los pies —protegiéndolos luego con bolsas para seguir avanzando—, y alentar a los gritos a todos los presentes con una gran sonrisa.

Se la pudo ver compartiendo el cansancio, haciendo una pausa a bordo de un transporte para higienizarse y vendarse los pies (Foto: Captura Instagram/@pampitaoficial)

Cabe destacar que la partida oficial de la edición número 52 tuvo su puntapié inicial a la medianoche del sábado desde la emblemática iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. La salida oficial de la Imagen Peregrina estuvo prevista para las 10 de la mañana, mientras que la misa central se realizará el domingo a las 07:00 horas.