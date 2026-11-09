Pampita en la misa de León XIV en Palermo: el look que eligió, las señales y el mensaje del Papa que la conmovió

Pampita, que siempre muestra su fe a través de las redes, presenció el arribo del papa León XIV a la Argentina. Desde Aeroparque, en compañía de dos amigas y de su hija, Ana García Moritán, le sacó fotos al sumo pontífice antes de ser recibido por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Pampita, junto a sus amigas e hija, presenciaron la llegada del papa León XIV

“Señales. Viendo llegar al Papa”, redactó en una de sus tantas historias que colgó en su cuenta de Instagram.

Pampita le sacó una foto a León XIV apenas arribo al país

Desde las periferias del aeropuerto, la modelo utilizó el zoom de su celular para captar una postal del Sumo Pontífice, como así también el recibimiento por parte del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte”.

Pampita registró el momento del arribo del papa León a la Argentina

Otra de las historias temporales que publicó fue el mensaje del papa León XVI antes de arribar al país.

La frase de León XIV que reposteó

“Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen. Cuando todos les digan que piensen primero en ustedes mismos, no tengan miedo de hacerse los últimos”, destacó el sumo pontífice en su cuenta de X, un mensaje que movilizó a la celebridad.

Pampita presente en la primera misa del papa León XIV

Motivada por las “señales”, Ardohain arribó en la mañana de este lunes al Monumento de los Españoles donde el Papa brindará, a partir de las 11.30, su primera misa en el país.

Pampita se encuentra en el Monumento de los Españoles

Es por ello que la modelo publicó varias fotos de este lugar emblemático al que asistió junto a una amiga.