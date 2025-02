Pampita respondió si volvería al Bailando y sorprendió

Luego de sus vacaciones en Miami, Carolina ‘Pampita’ Ardohain regresó a la Argentina, no solo para que sus hijos se preparan para el regreso al colegio, sino también para reorganizar su agenda con respecto a los proyectos de este año.

Pampita de vacaciones con sus hijos en Estados Unidos

En ese sentido, la modelo participó de un evento durante la noche de este jueves 20 de febrero y fue consultada sobre lo que hará durante el 2025. “Llegué el domingo pasado porque el lunes comenzaban las clases y ya estamos acá, ya fijo acá el resto del año. Haré algunos viajecitos, pero ya me reincorporé al trabajo, los chicos al cole, ya estamos marchando”, expresó la conductora en diálogo con LAM (América TV).

Al escucharla, Ángel de Brito quiso saber cómo iba a ser su año. “Voy a seguir en Los 8 escalones, que es un formato que me permite viajar, y hay propuestas de otras cosas, pero cerrado no hay nada. Así que todavía no sé... Y voy a estar viajando todos lo meses, así que no sé”, comentó.

Ya en Argentina, Pampita habló con LAM (Foto: Captura TV)

“Si se concreta el Bailando... ¿Ya te llamaron? ¿Tuviste alguna charla? ¿Hablaste algo con alguno?“, quiso saber el conductor. ”No me llamaron, pero siempre me logran convencer", dijo entre risas y agregó: “No sé si se hará o no, es como un rumor, creo”.

Además, dio su punto de vista sobre el ciclo que cumplirá 20 años. “Yo haría temporadas más cortas, de dos, tres meses. Entonces, como que le pones todo a eso, y es más estelar y tenés famosos, tal vez, que son más difíciles de conseguir. En un lapso más cortito te animás, pero si vas a estar bailando seis meses, no sé si todo el mundo se quiere enganchar”, opinó.

Tras escucharla, de Brito indagó sobre cuál es el rol que preferiría: “¿Y bailarías de vuelta o solo serías jurado?”. Sin dudarlo, respondió: “No, nunca más en la vida. Nunca más”.

Pampita admitió que volverí al Bailando como jurado (Fuente: Instagram/@pampitaoficial)

Y continuó: “No, porque bailan chicas de 20 años que pueden ensayar ocho horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, y yo ya estoy medio oxidada (...) A menos que sean todas de mi edad. Si son todas de 45 para arriba… No puedo competir con una chica de 20 años, no tengo la energía tampoco para algo así”.