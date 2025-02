El revés judicial que recibió la China Suárez por parte de Wanda Nara

Entre tantos escándalos que rodean a Wanda Nara, Mauro Icardi, Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, y María Eugenia ‘la China’ Suárez, la Justicia falló a favor de la exconductora de Bake Off Famosos (Telefe) en la demanda que le realizó la ex Casi Ángeles por haber filtrado chats privados sobre su relación con el futbolista rosarino.

Wanda Nara y L-Gante contra la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 17.5 millones de seguidores, la mediática replicó la storie en la que su abogado, Nicolás Payarola, compartió la resolución del juez. “Resolución favorable a @wanda_nara en causa Suárez c/Nara”, agregó el letrado.

En la imagen que compartió se puede leer: “Así son las cosas, y sin perjuicio de lo que pudiere llegar a considerarse acerca de la autenticidad de los mensajes en cuestión, lo cierto es que no se ha ofrecido prueba suficiente como para considerar que fue Wanda Solange Nara la que habría ‘filtrado’ las conversaciones de referencia. Es que lo antedicho se desprendería, únicamente, de lo que habría aseverado la persona que habría subido el material a las redes sociales”.

Y continúa: “De ahí que, ante la imposibilidad de saber con certeza el origen de los mensajes en cuestión, no quepa otra solución más que la de desestimar la aplicación de la multa”.

La Justicia desestimó la demanda de La China Suárez contra Wanda Nara (Foto: Captura Instagram/@nicolaspayarola)

“Por las consideraciones brevemente expuestas, resuelvo: rechazar, por el momento, el pedido de imposición de multa procesal por incumplimiento de la medida cautelar”, completa.

Por otra parte, cabe destacar que este jueves 20 de febrero, el Juzgado Civil N.º 85 dictó una nueva resolución en la disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la custodia de Francesca e Isabella, sus dos hijas en común.

Según informó Ángel de Brito en Bondi Live, el nuevo juez a cargo de la causa otorgó el carácter suspensivo de la apelación presentada por el futbolista, lo que implica que no se considera que la empresaria esté en desobediencia por no haberle entregado las menores a su padre y no tendrá que pagar la multa de 80 millones de pesos impuesta la semana pasada.

El nuevo fallo a favor de Wanda Nara contra Mauro Icardi

“El fallo suspendió la aplicación de la multa y las consecuencias de la desobediencia hasta que la Cámara resuelva la apelación. Por lo tanto, Wanda no está en falta por no haber entregado a las chicas a Icardi”, señaló el periodista.