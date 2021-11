Pampita le puso fin a la disputa con Flavio Azzaro pero le dejó una advertencia

Roberto García Moritán y Flavio Azzaro protagonizaron el escándalo de la semana. El legislador fue invitado a Polémica en el bar (América) y, en medio de una discusión con tintes políticos, el panelista del programa lo catalogó como “el marido de Pampita”, además de decirle que, el día que deje de estar en pareja con ella, “se pone un maxikiosco”.

Ese evento fue el detonante y le siguieron varios hechos, uno más escandaloso que el otro. Pampita se quejó, Azzaro la llamó “la cornuda de la Argentina” y ella volvió a contestarle redoblando la apuesta.

A través de sus historias, la conductora compartió una foto de la entrevista que la modelo Valeria de Genaro dio para una revista años atrás. En ella, recordaba sus meses en pareja con Azzaro y declaraba que “el gran plan” con el periodista “era fideos con manteca y rivotril”.

Roberto García Moritán, Pampita y su hija Ana (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

Flavio apareció en Intrusos e hizo su descargo. “Yo tuve una discusión con [Roberto] García Moritán que terminó ahí y en buenos términos. Al otro día, Pampita sube esta historia. Ella se metió conmigo, yo no me había metido con ella. No me estoy haciendo el pobrecito pero que ella tampoco”, indicó.

La dura respuesta de Flavio Azzaro a Pampita

Sus declaraciones resonaron pero desde esa entrevista ninguno volvió a hablar del tema. El tiempo parecía haber enfriado las cosas hasta que Roberto y Carolina fueron abordados por el equipo de Intrusos para darle cierre al conflicto. “Me parece que las palabras hablan por sí solas de la persona que las dice. Me molestó el formato del programa, no comparto que se trate mal al invitado con violencia. Como yo soy la que es del medio, de la tele, me pareció que podía expresarme”, aclaró Pampita.

Pampita y Roberto García Moritán le dieron un cierre a la disputa con Flavio Azzaro

En ese sentido, agregó: “No quiero ahondar mucho en cosas pero me parece que cada uno muestra quien es”. Al escucharla, el cronista quiso saber por qué había publicado lo que publicó en sus redes, a modo de chicana contra el periodista. Lejos de esquivar responder, la modelo explicó: “Siempre voy a cuidar a los míos, es mi naturaleza. Soy muy impulsiva. Muchas veces pienso que si dejan [los programas de TV] que uno de sus panelistas hable de tal manera o diga ciertas cosas debe ser que todos están pensando lo mismo”.

Por su parte, el empresario gastronómico y flamante legislador porteño justificó el accionar de su esposa y dio por terminado el conflicto. “Sintió que no me habían tratado bien y quiso compensar. Le salió el instinto materno, no pasa nada”, precisó.