El exabrupto de Flavio Azzaro contra Pampita que generó repudio

Luego de que el periodista Flavio Azzaro protagonizara una áspera discusión con el empresario gastronómico y diputado electo, Roberto García Moritán, en Polémica en el bar (América), fue la propia Pampita quien salió en defensa de su marido y compartió una tapa de revista donde la expareja del mediático contaba la turbulenta relación que habían tenido. Tras esto, la respuesta no tardó en llegar y Azzaro la insultó públicamente.

La filosa frase de Flavio Azzaro en contra de Pampita

El conductor nombró el tema al aire en su programa La Primera (Crónica HD), donde hizo alusión a la discusión que tuvo con Moritán pero de una manera muy acotada: “Lo primero que le dije fue ‘marido de Pampita’, pero ya pasó todo con él”.

Inmediatamente apuntó contra la modelo, en respuesta a la fotografía que publicó en Instagram con una nota de Valeria Degenaro, su exnovia, donde se lee una polémica frase: “El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y Rivotril”.

Pampita compartió los dichos de Valeria Degenaro contra su ex, Flavio Azzaro. Instagram

“Lo que le digo a Pampita es que trabajás en el programa de Tinelli y hablás como si en el medio donde estás no es un medio polémico. Tu marido sacó provecho de eso, no se quedó afligido ante el maltrato del conductor y el panelista. En los medios hay libertad, Mariano Iúdica no tiene por qué saber que yo iba a decirle ‘el marido de Pampita’”, comenzó explicando.

Luego contó el contexto de la discusión y reclamó que Ardohain debería saber de polémicas por el trabajo que tiene como jurado en Showmatch la Academia (el trece). “Es conocido por eso, obviamente fue de manera peyorativa, pero de ahí al “maltrato”... Pampita trabajás con Tinelli, en el programa donde más exposición hubo de todos y todas, que se burlaron de todo el mundo. Pampita de mi vida, no te hagas la que tu marido sufrió las consecuencias de la vil televisión, él se paro y habló en la cámara, y se divirtió. Y si no se divirtió, él quiso venir a un programa que se llama Polémica en el bar, no se llama ‘Pensemos sobre las sociedades’. Yo lo que digo es: tranquila vos Pampita, seguí con la tuya, yo le hablé a tu marido, con vos no me metí”.

Flavio Azzaro y Roberto García Moritán protagonizaron un duro enfrentamiento en Polémica en el Bar

Mirando serio a cámara, el periodista deportivo se dirigió de manera despectiva a la modelo. “Sacaste a relucir una nota sacada de contexto sobre lo que dijo Valeria Degenaro sobre mí en el 2013, 2014. ¿Querés que saquemos cosas del pasado? Mirá que sos la cornuda de Argentina, sos la cornuda para todos los Argentinos, y lo viste”.

Luego de decir la escandalosa frase sobre la modelo, mencionó que la crítica hacia García Moritán iba para otro lado. “Seamos buenos, porque en realidad mi critica hacia tu marido es porque dijo que el dólar iba a estar a 400 pesos, y lo segundo es que me parecía que estaba mal que después de que te expongan como la cornuda de Argentina, tu marido vaya a jugar con tu ex a jugar al fútbol”.

Por otro lado, relució que el programa al que fue invitado el empresario es polémico, tal y como lo dice su nombre. “No me gusta eso, y es un programa que se llama Polémica en el bar, es polémica, pusieron un video donde tu marido jugaba con el marido de tu ex, y opinamos sobre eso”. Luego ironizó: “Siempre tratás temas muy profundos, nunca banalidades y cosas que generen polémica, vos sos otra onda totalmente, y onda no tenés. Y te voy a hacer una crítica: fuiste pésima conduciendo los Martín Fierro, no sabían los nombres de los ganadores y te salvó el Pollo Álvarez”, disparó tras la conducción de Pampita en los Martín Fierro de cable.

Por su parte, la conductora compartió el video de Azzaro en sus redes sociales a modo de repudio, y escribió: “¿En serio le dan lugar a este hombre en televisión?”. Lo hizo mencionando la cuenta de Azzaro y también las redes de la emisora en la que trabaja.