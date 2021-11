Flavio Azzaro y Roberto García Moritán protagonizaron un áspero cruce en Polémica en el Bar

El periodista Flavio Azzaro protagonizó en Polémica en el Bar (América) una áspera discusión con el empresario gastronómico y diputado electo Roberto García Moritán por la estrategia que desplegó el oficialismo para dar vuelta los resultados de las PASO en las elecciones legislativas.

“El costo de este resultado para los argentinos va a ser carísimo: metieron en la calle 605.000 millones de pesos y el efecto de esta emisión monetaria la vamos a ver en marzo o abril. ¿Sabés lo que va a pasar en la billetera y en el sueldo de la gente? Y festejan haber perdido una elección”, analizó García Moritán. Y ejemplificó: “En los cuatro años de Mauricio Macri, se imprimieron 750.000 millones de pesos. En los últimos seis meses, el oficialismo imprimió 605.000 millones de pesos”, comparó el empresario.

Flavio Azzaro y Roberto García Moritán protagonizaron un duro enfrentamiento en Polémica en el Bar

“Tomaron un poco de deuda, nada más”, disparó Azzaro. “Esa es otra pavada más”, le contestó el flamante legislador. “¿Es una pavada que tomaron deuda?”, retrucó el periodista. “Es una pavada [decir] que fue Macri el que nos endeudó. Todos los gobiernos, desde el 55 en adelante, nos fueron endeudando”, justificó el economista. Ante esa declaración, Azzaro chicaneó: “Discúlpeme, marido de Pampita, le hago una consulta...”. “¡No le digas así! Es Roberto”, se metió Marcela Tauro.

“¡Es el marido de Pampita! Es un elogio que te digan ‘marido de Pampita’. Si a mí me dicen ‘marido de Sol’, me pongo contento”, se justificó el panelista. “Sí, pero en tu boca es irónico”, lanzó el conductor Mariano Iúdica. “¿Por qué irónico? Si es el marido de Pampita”, siguió sin dar el brazo a torcer. “¡Porque te metió el dedo en donde no te gusta! En dos movimientos te hizo jaque mate pastor”, afirmó Iúdica.

“Por favor, súbanle notas porque sino tiene que putearme cuando no estoy. Ahora por lo menos lo hace de frente. Posteos, le gusta salir en las revistas”, declaró García Moritán. “¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol, dale!”, lo atacó ya sin paciencia Azzaro. “¿Ven? Tiene que hablar de mí, de Benjamín [Vicuña], porque si no, no lo levanta nadie. Es más, lo tuve que googlear para saber cómo se llamaba para saludarlo”, continuó muy tranquilo Roberto.

“Esto lo venía preparando, estaba chocho que venía”, siguió García Moritán. “Si no sabía que venías. No te conoce nadie, mostro. Sos el marido de Pampita”, le gritó Azzaro. “Te estás poniendo colorado. Tomá, tomá un poco de agua”, lo tranquilizó el diputado electo y le alcanzó una copa. “El día que te deje Pampita te ponés un maxikiosco”, lo insultó Flavio. “Qué feo que traten a los invitados así, terrible”, concluyó el empresario.