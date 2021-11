El fuerte descargo de Flavio Azzaro tras su cruce con Pampita: “Ella se metió conmigo”

El periodista Flavio Azzaro realizó este jueves un nuevo descargo, luego de su cruce con Pampita, a quien en su programa de Crónica TV, llamó “la cornuda de la Argentina”. Ese video fue replicado por la modelo en sus redes con una fuerte mensaje para el canal de noticias: “¿En serio le dan lugar a este hombre en televisión?”, se preguntó.

En el programa “Intrusos” (América TV), Azzaro admitió mostrarse arrepentido de sus dichos: “No me gusta. Lo que pasa, es que hay algo que se toma con gracia, que es esa nota de Pronto. A mí no me gusta eso, porque fue hace mucho tiempo. Estaba soltero. Hoy estoy en pareja. A Sol, que es mi mujer, desde hace tres días que la agreden por redes sociales por esto”, indicó. Valeria de Genaro, modelo y expareja del animador, había declarado en esa entrevista con la revista de espectáculos: “El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y rivotril”.

Pampita compartió los dichos de Valeria Degenaro contra su ex, Flavio Azzaro. Instagram

“No me parece que esté bueno: primero, por mi novia, que es realmente lo que más me duele. Yo sé lo que a ella le representa que le estén diciendo algo que fue hace un montón de tiempo, que sabemos que no es verdad, pero lo sabemos ella, yo y mis seres queridos porque me conocen”, añadió.

En ese sentido, Flavio se defendió al decir: “Yo no soy un tipo que pueda drogar a nadie, ni siquiera me drogo yo. Yo voy a tener mucho cuidado a la hora de opinar, porque acá hay una tercera persona en cuestión. Esto fue hace mucho tiempo. Yo tengo respeto por Valeria. Cuando dijo esto, lo dijo porque estaba enojada porque yo estaba decidido a no estar mas con ella. Yo no voy a meterme con ella, porque es un tema de ella que me parece que es delicado”.

: La filosa frase de Flavio Azzaro en contra de Pampita

Azzaro cuestionó que Pampita haya publicado esa nota en Instagram cuando él no había hablado de ella: “Yo tuve una discusión con (Roberto) García Moritán que termino ahí y en buenos términos. Al otro día, Pampita sube esta historia. Desde ese momento, imagínense a mi novia la cantidad de cosas que le pueden poner”.

“Ella se metió conmigo, yo no me había metido con ella. No me estoy haciendo el pobrecito, pero que ella tampoco, porque hoy sube una historia donde dice ‘cómo Crónica puede contratar a un hombre como este’. No nos hagamos las víctimas”, pidió.

La dura respuesta de Flavio Azzaro a Pampita

Por último, reiteró que no le molesta que lo insulten a él, porque es parte del medio y admitió ser “recontra provocador”, pero cuestionó que la animadora se haya metido “en un terreno sin que nadie lo llame”. “Ella fue por todo. Y no me gusta lo que hizo con Valeria. Lo dijo hace siete años. ¿Qué sabe si ella está de acuerdo, si tiene ganas de que la mencionen en la tele. Metete conmigo”.