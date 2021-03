Pampita le respondió a Gerardo Romano tras su desplante: “No hay nadie que no sea indispensable”

Pampita le respondió a Gerardo Romano, quien la acusó de incumplir los protocolos sanitarios por el coronavirus. La conductora de Pampita Online (Net TV) hizo un paneo general del estudio para mostrarle al público la cantidad de personas que trabajan detrás de cámara: “No hay nadie que no sea indispensable”.

“Me están preguntando mucho qué pasó con Gerardo Romano. La verdad es que yo no lo llegué a ver en el piso, se ve que entró y se fue muy rápido. No lo crucé, no lo vi. Suele pasar que muchos invitados nos cancelan, no llegan o tienen un inconveniente y te avisan en el momento; estamos acostumbrados. Siempre hay dos invitados por día”, dijo la conductora.

Hace unos días, el actor afirmó que no salió al aire porque dentro del estudio había 15 personas y consideró que las condiciones sanitarias no estaban dadas para prevenir un posible contagio de coronavirus. Explicó que desde que empezó la pandemia no hizo ninguna nota presencial por seguridad y por eso le había pedido a la producción que dentro del set no hubiese más de cuatro personas, una exigencia que no se cumplió.

Pampita le respondió a Gerardo Romano que la acusó de inclumplir protocolos - Fuente: Net TV

“En el momento del programa me dijeron ‘Gerardo no sale’, pero yo no sabía si Gerardo había llegado a estar en el estudio. Les quiero mostrar, a ustedes que están del otro lado, quiénes somos los que estamos acá y cuántos somos. Les puedo asegurar que no hay nadie que no sea absolutamente indispensable”, agregó.

“Ahí lo vemos allá a tras a José María Muscari esperando por su turno, con barbijo y distancia. Tenemos tres cámaras, nuestra locutora y nuestro productor. No somos más que estos. Es como lo mínimo para salir al aire, en cualquier programa hay más o menos cinco personas detrás de cámara”.

“Todos venimos listos, no tenemos maquillador, peinador, acompañante ni amigos. No hay ni siquiera lugar para que alguien se siente y no hay tribuna. Estos son los que somos en Pampita Online y esta es la cantidad de gente que necesitamos para hacer lo mínimo indispensable para hacer este trabajo todos los días. Los panelistas también van rotando. Si quedaba alguna duda, con estas imágenes estamos”, concluyó.

