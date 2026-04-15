Las fotos de la exclusiva luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Aruba: romanticismo y besos al lado del mar

Después de dar el “sí, quiero” en diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron un destino soñado para celebrar su amor: Aruba. Con playas de arena blanca, mar turquesa y paisajes paradisíacos, la pareja apostó por una luna de miel que combina relax, lujo y conexión con la naturaleza.

El viaje llegó luego de meses intensos de trabajo para ambos, debido a una exigente temporada en Carlos Paz. A su vez, en diciembre de 2025, los preparativos de su reservado casamiento los tuvo atareados para brindar lo mejor a sus invitados. Pasado el estrés, los enamorados encontraron la fecha ideal para poder realizar el tan esperado viaje al extranjero.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutando de su luna de miel

A través de sus redes sociales, los recién casados compartieron un video donde mostraron el lugar elegido para hospedarse. “Luna de miel en el paraíso. Nos alojamos en Aruba Ocean Villas”, escribieron en el posteo que rápidamente se volvió viral.

El lugar elegido se trata de un complejo de bungalows de alto nivel, pensado exclusivamente para adultos. Cada unidad cuenta con salida directa al mar o vistas abiertas al paisaje tropical, además de espacios amplios y una estética cálida que invita al descanso. El alojamiento también ofrece un restaurante frente al mar, jacuzzi privado, desayuno a la habitación diario y un servicio de traslado al aeropuerto.

Rocío Pardo disfrutando de su estadía en Aruba (Foto: Historias de Instagram @rrociopardo)

En las imágenes que publicaron en sus historias de Instagram, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dejaron ver la intimidad de su estadía. En una de ellas, se los puede ver dentro del bungalow, reflejados en un vidrio, mientras disfrutan de un momento juntos con el paisaje acuático de fondo y rodeados de vegetación. En otra postal, el actor se muestra sonriente en primer plano mientras Rocío descansa sobre una toalla en la arena blanca, con el mar cristalino de fondo.

Rocío Pardo también dejó plasmada la felicidad de Nico Cabré al zambullirse en el fondo del mar entre las pequeñas olas del mar Caribe. Al descubrir que su amada lo grababa desde la orilla, volvió sonriente a su encuentro, y demostró el cariño y la complicidad que tienen el uno con el otro.

Como era de esperarse, las publicaciones no tardaron en generar repercusión. Sus seguidores se mostraron encantados tanto con el destino como con la pareja. “Qué pareja hermosa y qué belleza de lugar”; “Es perfecta esta pareja” y “Están en el paraíso”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron al pie de sus posteos en Instagram.