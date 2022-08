Canta conmigo ahora (eltrece) es la oportunidad perfecta para muchos músicos, tanto amateurs como profesionales, de compartir su talento frente a millones de personas, audiencia que incluye a algunas destacadas figuras del mundo de la música. En el caso de Avril Lerman, una participante oriunda de Santa Fe, no solo pudo cumplir uno de sus más grandes sueños sino que, a su vez, se convirtió en la nueva portadora del récord de mayor cantidad de votos.

Fue a Canta Conmigo Ahora, interpretó una ópera y logró lo que nadie pudo

Con el pelo rubio ondulado, los labios pintados de un potente color rojo y un brillante top de manga larga, Avril se paró con determinación ante la mirada atenta de los 100 integrantes del jurado. Mientras se presentaba, minutos antes de iniciar su audición, algunos de ellos charlaron entre sí e intentaron adivinar qué clase de música cantaría. Dijeron baladas, comedia musical e, incluso, algunos apostaron por Taylor Swift. Pero, cuando empezó el show, todos quedaron sin palabras.

Al mismo tiempo que hacía amplias gesticulaciones con los brazos, la joven entonó “Nessum Dorma” de la opera Turandot, tema más conocido por la interpretación de Luciano Pavarotti. En apenas segundos, el podio de los jurados se tiñó por completo de amarrillo, lo que solo indicaba una cosa: alcanzó los 100 votos y rompió el récord.

Avril Lerman interpretó una clásica ópera

Una vez finalizada y cuando se calmaron los aplausos, expresó: “Estoy sin palabras. La verdad no puedo creer estar hoy acá. Estoy muy agradecida, admiro a todos los que están acá. Es un sueño que siempre tuve, desde los 8 años canto opera. Hice muchos castings y si no se dieron por algo será. Lo agradezco demasiado. Esta toda mi familia acompañándome, vino mi papá, mi mamá, la novia de mi papá, mi hermano, la novia y mis dos sobrinitos, Valen y Sarita”.

Sentado entre el público y con la voz tomada por la emoción, su papá dijo: “Desde los ocho años siempre cantó así. Se ponía a cantar y la gente que pasaba miraba a ver de donde salía la voz. La hemos llevado a todos los teatros y todos los castings de todos los pueblitos y cuando se subía al auto decía ‘hasta Tinelli y el Maipo no paro’”.

El padre de Avril Lerman recordó los inicios de la pasión musical de su hija

Tras recibir el cumplido con una carcajada, el conductor comenzó a interrogar a algunos de los cantantes de ópera que se encuentran entre los 100 jueces. “Me llegaste al corazón, tu italiano fue magnífico. Esto es un área de tenor, pero muchas cantantes la hicieron también para nosotras. Lo que puedo decirte es que hice mucha carrera en el exterior y muchas veces en las audiciones no ingresamos. Vos tenes que tirar la pelota en el aro cien veces. Porque el día que estés en el escenario, esas cien pelotas te van a ayudar a marcar un gol”, dijo Gabriela Pochinki.

Por su parte, Eduardo Bosio manifestó: “Siendo un área para voces masculinas tenía mis dudas de darle el okey. Pero de repente tuvo un desarrollo fantástico que dije ‘quiero escucharla durante el resto del certamen para ver qué más tiene para ofrecer’, sobre todo con que canta opera desde los 8 años. Me imagino que debe tener un repertorio hermoso para regalarnos así que, mis felicitaciones de corazón”.

Avril Lerman hizo parar a los 100 jurados

Finalmente, fue el turno de Darío Sayegh, quien la acompañó en parte de la canción con su voz grave. “Cuando la vi pensé que iba a cantar una balada. Cuando empezó a cantar “Nessun dorma” me desmayé. Me encantó, no lo puedo creer. Lo voy a volver a ver diez, veinte veces porque no puedo creer lo que vi. Es impresionante, me dejo helado y temblando. Me hiciste acordar a la emoción de cuando nace un hijo”, aseveró, conmocionado.

Avril Lerman pasó al podio de las más votadas de la noche

Luego, el mismo cantante le preguntó a la joven si no se animaba a entonar otra canción junto a él y a otros de los intérpretes clásicos del jurado. Pasado ese espectáculo improvisado, Avril se sumó al podio de las más votadas con una enorme sonrisa lista para la siguiente etapa de la competencia.