¿Hubo hackeo? La irónica pregunta de Pampita a Kennys Palacios sobre el posteo de Wanda Nara contra la China Suárez

En la noche del sábado, en PH: Podemos Hablar (Telefe) estuvieron como invitados, entre otros, Kennys Palacios, estilista y amigo de Wanda Nara, y Carolina “Pampita” Ardohain. En un momento de la emisión, la modelo y conductora aprovechó la presencia de alguien tan íntimo de la empresaria para consultarle sobre la vez que la esposa de Mauro Icardi publicó en sus redes -luego dijo que la hackearon- un mensaje en el que se refería en muy malos términos a la mujer por la que se desató una crisis en su matrimonio, la China Suárez.

En marzo de este año, cuando el Wandagate -el affaire en el que supuestamente el futbolista del PSG había pasado una noche con Suárez en un hotel de París parecía haber quedado atrás- Wanda Nara escribió en su cuenta de Instagram una frase en la que trataba a la actriz de “gato”. Pero poco después, la empresaria salió a decir que ella no había publicado semejante mensaje, sino que su cuenta había sido hackeada.

Como en el proceso que fue del supuesto hackeo del Instagram de la empresaria hasta la recuperación de su cuenta había participado el estilista Palacios, en el programa de anoche, Pampita quiso conocer los detalles de lo sucedido. Y lo hizo con una muy fina ironía y su sonrisa de siempre.

Es así que, cuando Palacios hablaba acerca de su amistad con Wanda Nara, la modelo intervino para decir: “Yo quiero que me cuente el día que le hackearon la cuenta a Wanda, que estabas vos ahí, que fuiste el salvador, que llegaste ahí para recuperar la cuenta”.

Aparentemente, sin percibir el sarcasmo en la consulta de Pampita, el estilista respondió: “Fue literal. Yo estaba acostado y me llama Chismes de Ker (una instagramer que se dedica a dar noticias del espectáculo) y me dice: ‘Están tuiteando (sic) del Instagram de Wanda’. Eran las dos de la mañana hora de París y le digo: ‘Qué raro’ y comienzo a chusmear el Instagram y bueno, era verdad. La llamo y le digo a Wanda por WhatsApp, pero no me responde”.

“Estaba durmiendo”, dijo, también apelando a la ironía, Barbie Franco, otra de las invitadas al programa.

“Bueno, ahí después (Wanda) se comunicó con Yanina (Latorre), si no me equivoco. Yanina le pasó un contacto y recuperaron la cuenta”, completó la información Palacios. “¿Ella se puso mal porque estaban escribiendo en su cuenta o se lo tomó gracioso?”, inquirió Pampita.

“No, gracioso no, porque le estaban escribiendo en su cuenta y estaban poniendo muchas cosas”, replicó el estilista. En ese momento, Andy Kusnetzoff, conductor del programa, interrumpió el diálogo para poner un poco de claridad a lo que se estaba insinuando. “Pampa, ¿pero qué dijo? ¡No sabemos el conflicto!”, dijo. “No me acuerdo”, indicó Ardohaín. “No digas la frase, pero ¿(Wanda) hablaba mal de quién?”. “De otra persona”, respondió Pampita, sin mencionar nunca el nombre de la aludida, aunque todo parecía indicar que hablaba de la China Suárez. Cabe recordar que esta actriz se convirtió en la pareja de Benjamín Vicuña muy poco tiempo después de que el actor chileno se separara de la modelo y conductora invitada anoche a PH.

“De otra persona que la había tildado de zorra o algo así”, apostilló Franco, para responder a su turno la pregunta del conductor. En rigor, el mensaje al que hacían referencia todos, sin explicitarlo, era uno que apareció en un posteo de Instagram de Nara, en respuesta al comentario de una foto de Icardi junto a la empresaria. Literalmente, el posteo que luego la empresaria negó decía: “¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado!”.

“Siempre es feo igual que te hackeen, por experiencia propia, es muy feo”, añadió Pampita entonces. “Sí, es feo, te están violando la intimidad... pero sí, era una frase que estaba relacionada a otra persona y nada, eso...”, expresó Palacios.

Entonces, la conductora oriunda de La Pampa volvió a hacer gala de una feroz ironía al decirle a Palacios: “¡Llegó el salvador de cuentas! Yo te llamo a vos, si en dos días lo solucionás, la próxima lo llamo a él. Se ve que tiene un contacto muy bueno Kennys ahí para recuperar tan rápido”.

“Muy buena Pampa con la ironía”, remarcó Kusnetzoff. “Sí, lo sé, lo sé”, asintió el estilista de Wanda Nara, que había captado la acidez de la conductora, y en ese mismo tono y con una sonrisa, le respondió: “Cualquier día avisame. Capaz te salvo”.