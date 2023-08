escuchar

Durante las últimas semanas, Carolina ‘Pampita’ Ardohain dio mucho de que hablar. Además de demostrar su preocupación por las propuestas del candidato presidencial Javier Milei, generó mucha polémica cuando reveló que existía una sola mujer del medio con la que no trabajaría nunca porque “no tuvo empatía”. Si bien no dio nombres, trascendió que se trata de Natalia Oreiro, con quien Benjamín Vicuña habría tenido un affaire mientras estaba en pareja con la modelo. Pero, ahora, revivió otro escándalo y contó en Noche al Dente (América) el terrible momento que vivió antes de un desfile por algo que le hizo una compañera.

A lo largo de los años, varias modelos contaron los malos momentos que vivieron sobre la pasarela y también en el backstage. Existieron peleas y varias dejaron en claro que no era el ambiente más ameno para trabajar.

Justamente, durante la entrevista, Fernando Dente le preguntó a la exconductora de El Hotel de los famosos (eltrece) si extrañaba los desfiles de Roberto Giordano. Ella lo primero que dijo fue que se trató de una buena época: “Éramos superestrellas, no existe más eso. La gente no sabe como se llaman las modelos de ahora”.

Pampita contó el día que le robaron un corpiño antes de un desfile

“Vos viniste como a romper un poco el esquema”, le comentó Dente. “Bajitas no había ninguna. Yo era la mini, como que no combinaba ahí, era medio de otro pozo”, aseguró ella. “Hoy a la distancia, ¿crees que el ambiente de las modelos era competitivo o por ahí es una cuestión de que todas eran medio chicas?, que quizás llevado a cualquier ambiente, hubiera pasado lo mismo”, quiso saber el conductor.

“Es que llamábamos mucho la atención”, aseguró la invitada. “Era ‘quien abre el desfile’ o ‘qué vestido le pusieron a tal’. A eso no lo veo hoy en nada”. Acto seguido, reveló: “Era tremendo. Te robaban un vestido y te ibas recaliente”. Esto último sorprendió al conductor, quien quiso saber un poco más de cómo era el modus operandi tras bastidores. “Te lo asignaban a vos y venía otra que era más conocida, lo pedía y se lo daban. Y vos recién estabas empezando, no podías hacer nada”, le explicó.

Fue entonces cuando Dente le mencionó la vez en que le sacaron un corpiño antes de salir a la pasarela e incluso reveló al aire que Pampita sabía quién fue la autora de eso. “Está saldada esa deuda, ya lo hablamos, somos mujeres grandes con hijos”, sostuvo la modelo, pero aun así el conductor quiso saber cómo se resolvió el asunto de la prenda interior.

Pampita contó que antes de un desfile le robaron un corpiño y ella misma se tuvo que poner a coser antes de salir a la pasarela (Foto: Captura América TV)

“Dije ‘bueno, yo sé coser, porque mi mamá sabe coser, mi abuela también sabía’, entonces dije ‘tráiganme un poco de tela y yo me hago un corpiño’. Me la trajeron y me lo inventé en el momento y me puse otro”, recordó. En esa misma línea remarcó que en esos desfiles no había nada de “relax”, al contrario, “eran salir a matar en la pasarela”.

Por último, indicó que en los desfiles “había que aguantar” con las manos en la cintura y los codos firmes porque “venía el malón de atrás” que también quería estar en las fotos y las modelos que estaban en la fila de adelante con Roberto Giordano tenían que sostenerse firmes codo con codo para que ninguna se adelantara. “Era re complicado, pero bueno, éramos muy jóvenes”, manifestó.