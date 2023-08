escuchar

Las cámaras de Socios del Espectáculo (eltrece) se acercaron a un exclusivo evento donde había varios famosos y buscaron la palabra de Carolina “Pampita” Ardohain, quien se refirió a sus dichos del otro día en LAM sobre con qué actriz no trabajaría y que generaron mucha polémica. Todo se dio en el marco de una charla sobre el vínculo con Benjamín Vicuña y la posibilidad de volver a trabajar con él. Al día siguiente, Ángel de Brito finalmente reveló que se trataba de Natalia Oreiro y esto solo aumentó aún más el debate en redes.

Carolina Ardohain dio una entrevista esta semana en LAM (América) y en un momento de la charla, Ángel de Brito le preguntó si existe alguna actriz con la que no pueda trabajar y ella respondió de manera muy concreta: “Sí, hay. Una sola. Me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”. Además, aclaró que no le sorprendió su actitud y que a pesar de que la volvió a ver, nunca habló del tema con ella porque no tuvo la posibilidad. Para despejar las dudas, el conductor del ciclo había excluido a la China Suárez de la consulta.

Pampita habló sobre la actriz con la que nunca trabajaría

Sin embargo, al día siguiente, entre tantas especulaciones y rumores, el conductor señaló que se trataba de Natalia Oreiro. “Ellos hacían una novela y hubo rumores fuertes de una relación entre ambos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Natalia Oreiro”, afirmó en LAM. A lo que Nazarena Vélez se mostró sorprendida: “Fuertísimo”.

Luego de toda la polémica que se generó en la semana, la conductora de televisión tuvo la posibilidad de referirse a sus dichos. “El otro día hablaste y se armó un tole-tole terrible, ¿te arrepentiste?”, introdujo el cronista de Socios del Espectáculo y la modelo respondió: “Sí, me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto o de que se hablen en los programas cosas del pasado”.

Pampita se refirió a sus dichos contra Natalia Oreiro

Luego agregó: “La verdad que no era la idea, contesté una pregunta y me equivoqué porque ya conozco cómo es el medio y debería haber sabido que se iba a armar lío. Pequé de inocente, pero sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más”.

Carolina Ardohain se refirió al presente que vive junto a su esposo Roberto García Moritán y sus hijos. “Yo estoy en otro momento de vida. Estoy con una vida re tranquila, con trabajo, pero con mi vida personal, sentimental y familiar que está en un muy buen momento, y busqué mucho estar en esta posición, así que no quisiera volver al pasado de ninguna manera”.

Por último, la modelo volvió a insistir en el error que cometió: “Metí la pata, no tendría que haber dicho algo que genere especulaciones. No nombré a nadie tampoco, no sé por qué comenzaron a sacar conclusiones”. El notero le preguntó por el nombre de Natalia Oreiro, pero ella no dio especificaciones. “Por eso te digo, no tendría que haber dicho nada. Siempre es mejor ser diplomático, como lo soy casi siempre. No me va a volver a pasar”, concluyó.