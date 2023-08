escuchar

Este lunes 4 de septiembre, regresará el Bailando 2023 (América TV), que celebra su decimoquinta edición, bajo la conducción de Marcelo Tinelli. En el programa, que se estrenó por primera vez en 2006, participarán 30 parejas de celebridades, entre las cuales figuran algunos ex Gran Hermano (Telefe), excampeones del ciclo y famosas como Camila Homs. En las últimas horas, Carolina “Pampita” Ardohain, que formará parte del jurado, habló de una posible incorporación que podría generar polémica.

La decimoquinta edición del reality de baile más famoso del país está a punto de estrenarse y los espectadores y participantes no ocultan su emoción. Desde los ex Gran Hermano, Constanza “Coty” Romero, Romina Uhrig o Alexis “el Conejo” Quiroga; hasta personalidades del mundo del espectáculo como Flor Vigna, Anabel Sánchez o Kennys Palacios; competirán sobre el escenario de América TV, ante un jurado conformado por Pampita, Marcelo Polino, Moria Casán y Ángel de Brito.

El staff completo de Bailando 2023 Gerardo Viercovich

Ardohain, quien debutará con una actuación sobre la pista en el estreno del programa, advirtió su emoción por el inicio del ciclo. “Estoy con muchas ganas. Ya me va dando ansiedad. Además, tengo que bailar en la apertura, así que estoy ensayando con un súper elenco”, apuntó la modelo en diálogo con LAM, este lunes. Y subrayó: “Lo estamos pasando genial. Los chicos y las chicas bailan espectacular. Me parece que todos vienen con muchas ganas de ganar y va a ser una buena competencia, que es lo que necesitamos”.

Pampita reveló qué haría si su hijo Bautista le pidiera entrar a Bailando 2023

En tanto, el cronista Santiago Sposato señaló que Juan, el hijo de Florencia Peña, está interesado en ingresar al programa. “¡Qué bueno!”, exclamó Pampita. Ante su emoción, el comunicador le consultó por la posibilidad de que su hijo mayor junto a Benjamín Vicuña, Bautista, de 15 años, le propusiera participar del concurso de televisión.

“Sí, obvio [que le gustaría]. Lo apoyamos en todo lo que decida. Me imagino que Flor debe estar muy orgullosa”, señaló Ardohain. Y apuntó, acerca de si le daría un poco de miedo que su hijo se sumergiera en el mundo del espectáculo: “No, él quiere desde hace mucho. Lo hemos estado sosteniendo todos estos años. Pero, bueno, cuando ya tenga la madurez para enfrentar esto que es una profesión y tomárselo con mucho respeto, ahí vamos a estar para apoyarlo”.

Qué dijo Pampita sobre la posibilidad de que Natalia Oreiro participe como invitada en Bailando 2023

Pampita Ardohain formará parte del jurado de Bailando 2023 a partir de este lunes 4 de septiembre, junto a Marcelo Polino Moria Casán y Ángel de Brito. En tanto, la modelo fue consultada por su opinión acerca de la posible asistencia como invitada al programa de Natalia Oreiro, luego de los rumores sobre que la actriz mantuvo una relación ocasional con Benjamín Vicuña.

“No sé nada. Yo no pregunto nada. Es mi lugar de trabajo y soy una empleada. No tomo decisiones de ningún tipo, no pregunto, no me importa quién va, quién no va. No me meto en eso”, señaló la modelo. Y agregó: “Yo trabajo en todos lados con la mejor predisposición y no tengo problema en ningún ambiente de trabajo”.