Coti Romero y Romina Uhrig son dos de las exparticipantes de la última edición de Gran Hermano (Telefe) que integrarán este año el Bailando 2023 (América), que arranca a finales de agosto. Las dos arrastran desde aquel reality una relación distante. Anoche, en la presentación del ciclo de Marcelo Tinelli en el Hipódromo de Palermo, ambas protagonizaron una situación tensa en una entrevista que hicieron en conjunto.

Tan tirante estuvo ese episodio, que, después de un intercambio de palabras, la correntina abandonó la nota y la exdiputada reaccionó: “Siempre hace lo mismo ¡Dejala!”.

Escándalo en la presentación del Bailando 2023: Romina y Coti vivieron un momento de tensión en medio de una nota

Pasó mucha agua debajo del puente desde aquel día de diciembre de 2022 en el que, dentro de las cuatro paredes de la casa de Gran Hermano, Romina Uhrig y Julieta Poggio tildaran a Coti Romero de “traidora” y “mentirosa”. Entonces, la modelo oriunda de Corrientes le había hecho una nominación espontánea a Juli y eso fue tomado por sus compañeras como un acto de deslealtad.

Pasó mucha agua debajo del puente, es verdad, pero desde entonces, las cosas nunca se arreglaron entre aquellas participantes que se pelearon. Antes bien, cada vez la relación fue más distante entre ellas. Es así que, el martes por la noche, en la presentación del Bailando 2023 en el Hipódromo porteño, tanto Romina como Coti demostraron que aquellas heridas del reality continúan abiertas.

Coti Romero se fue de la nota que estaba haciendo junto a Romina Uhrig Captura América

El cruce entre ambas ‘hermanitas’ ocurrió en una entrevista que les realizó a ambas Alejandro Guatti, cronista de Intrusos (América). En realidad, él comenzó la nota con Romina, a quien le preguntó, en referencia a su relación con Coti: “Después de lo que pasó entre ustedes, ¿nunca más hubo un saludo?”. “Sí, sí, nos saludamos cuando nos vemos”, fue la respuesta de la exlegisladora.

Como en ese momento por el lugar pasaba Coti, el cronista preguntó: “¿Podemos ser testigos de esto?”. De inmediato, ambas protagonistas de este momento de tensión se estaban saludando, con un beso que se vio forzado y distante.

Poco después, con ellas ya frente al periodista de Intrusos, este les hizo el comentario: “Se nota algo tenso entre ustedes”. Romina fue la primera en contestar: “Es que no nos hablamos y eso, pero cada vez que nos vemos nos saludamos”. Con un abandono de cualquier intento por conciliar, Coti, a su turno, se dirigió a Romina y le dijo: “Literalmente, Romi, no me fijo en lo que hacen ustedes, no te preocupes por eso”.

La fuerte pelea en Gran Hermano entre Coti Romero, Julieta Poggio y Romina Uhrig

“¿De qué?”, reaccionó la oriunda de Moreno, como sin entender lo que había dicho la ex del Conejo. “Lo que dijiste la otra vez”, dijo Coti. “No sé qué dije”, replicó Romina. “Ah, la típica”, señaló Coti, mirando la cámara, en referencia a que, para ella, su excompañera de GH suele hacerse la desentendida después de hacer o decir algo.

Coti se va de la nota

“Hubo un asado paralelo, que a vos te habría molestado”, le dijo Guatti a Romina, para poner un poco de luz al tema del conflicto. Al parecer, algunos integrantes de Gran Hermano, entre los que estaban Coti, Camila Lattancio y Ariel Ansaldo se juntaron a comer un asado y eso habría disgustado a Romina.

“No me molestó -explicó Romina-. Yo a Ari le dije que venga a hacer asado en casa y me dijo: ‘Me voy a juntar con los chicos’. y le dije: ‘Bueno, Ari no hay problema, otro día nos juntamos’. Tengo los audios con Ari”.

“Dijste: ‘Parece que fue a propósito que se juntaron ese día’”, arremetió entonces Coti y Romina lo negó. Luego de estar un rato en que una decía: “Lo dijiste” y la otra “No lo dije”, Romero decidió abandonar la nota. Miró a cámara con una sonrisa de ironía, tiró un beso y se fue.

El staff completo de Bailando 2023 Gerardo Viercovich

“Coti, pará, no te vayas, no dejes la nota”, le pidió el cronista. “Siempre hace lo mismo, así que dejala”, soltó Uhrig. Entonces, la que se había ido regresó solo para remedar a su excompañera: “Siempre hace lo mismo, pero ella no se acuerda de nada”.

“Vaya, vaya, Coti”, le dijo, irónica, Romina, mientras la ‘hermanita’ salía de cuadro.

Alfa, Coti y romina, envueltos en una agria disputa Captura TV

Sobre el final de la nota, Guatti volvió a darle el micrófono a Coty Romero, que ya se encontraba sola, y que dijo, en relación a Romina: “Que no quiera estar conmigo, que no se acerque, pero no tengo por qué estar detrás del c... de nadie”.

LA NACION