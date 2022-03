Pampita reveló quien se encarga de cuidar a Ana, su hija menor, mientras ella trabaja

Luego de mucha espera y una gran suma de expectativas, El hotel de los famosos (eltrece) llegó a la pantalla chica. El osado reality reúne a dieciséis celebridades que deberán turnarse para ver quienes disfrutaran las lujosas instalaciones como huéspedes y quienes deberán trabajar para que todo funcione a la perfección. Para Pampita, quien conduce el programa, no solo es un gran paso en su carrera sino también un enorme desafío. Esto se vio aumentado ya que debió encontrar la manera de poder cuidar a Ana, su hija junto a Roberto García Moritán, quien tiene menos de un año.

Pampita reveló quien se encarga de cuidar a Anita mientras ella trabaja

El hotel de los famosos (eltrece) tiene lugar en una enorme edificación ubicada en Cañuelas. Allí, los participantes se encuentran aislados del exterior y, durante su estadía, deben enfocarse en los desafíos que les plantean los exigentes jurados con la posibilidad de ganarse más de 10 millones de pesos. Los encargados de la conducción del ciclo son Leandro “el Chino” Leunis y Carolina “Pampita” Ardohain.

La modelo no solo debe dar el presente en las grabaciones del reality, las cuales tienen una duración de doce horas, sino que también tiene otras responsabilidades laborales a las que atender. A todo esto, se suma la crianza de sus hijos, en especial la de Anita quien aún no cumplió el año. La decisión no fue nada fácil pero, finalmente, la conductora y su marido llegaron al acuerdo de conseguir una persona para que la cuidara. La indicada para la tarea fue su sobrina Brisa, quien vino desde La Pampa para poder ayudar a su tía.

La sobrina de diecinueve años de Pampita se encarga de cuidar a Anita instagram

Brisa Ardohain tiene 19 años y es hija de Leonardo, uno de los hermanos de la exjurado de La Academia, cuya familia está instalada en Doblas. La joven, quien en mayo cumplirá los veinte, tiene una gran relación tanto con su tía como con sus primos y siempre demostró una especial devoción por la menor de la casa. Solo hace falta echarle un vistazo a sus redes sociales para comprobarlo ya que su perfil está empapelado con tiernas postales que la muestran a ella con Anita en brazos.

Brisa, la sobrina de Pampita, viajó a Buenos Aires para cuidar a Anita instagram

“Hubo una conversación previa porque este proyecto me demanda mucho tiempo fuera de casa. Me voy muy temprano con Anita. Vino mi sobrina Brisa de La Pampa para ayudarme. Me voy tempranísimo con la combi para allá. Estoy todo el día y después vuelvo. De lunes a sábados se graba”, explicó Pampita durante un breve diálogo con Los socios del espectáculo (eltrece).

Cada día, la modelo se instala en el sitio de grabación y, detrás de ella, vienen su sobrina junto a su hija. Desde la producción, le brindaron un espacio ambientado especialmente para la beba en donde puede estar las doce horas de la jornada laboral. “Parece un jardín de infantes donde tengo sillita de comer, corralito, hamaquita, cuna. Entrás y es todo de niño a diferencia de mis compañeros. Está colorido y llena de cosas porque ella está ahí 12 horas. Amamanto a libre demanda así que la tengo que tener cerquita”, aseguró.

A lo largo de su carrera, Pampita siempre buscó equilibrar el trabajo con la familia, sin darle más prioridad a uno u otro. Y, al enfrentarse a un desafío tan grande, poder contar con un ser querido para asistirla fue de gran ayuda.