Susana Giménez comparó a Roberto García Moritán con uno de sus polémicos ex

El divorcio de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán tiene en vilo a los argentinos, sobre todo a quienes siguen a la modelo desde sus primeros pasos. Muchos compararon la escandalosa separación con la de Susana Giménez y Huberto Roviralta y el episodio del cenicero. Debido a esto es que la conductora rompió el silencio.

Pampita y Roberto García Moritán, en tiempos difíciles

Desde aeroparque, mismo lugar en el que aterrizó el avión de la modelo, la diva argentina fue abordada por la prensa y en A la tarde (América TV) mostraron los detalles de la entrevista que le realizaron. “¿Hubo negociaciones para tener en tu living a Pampita?”, le preguntó el cronista Oliver Quiroz. Acto seguido, ella aseguró que sí. “¿Qué pasó?”, le consultaron y respondió: “No se habrá arreglado porque no está”.

Luego de que le consultaran si le gustaría invitar a su programa al ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, lanzó: “¿Para qué me preguntan? Si ustedes saben todo. Todo lo que es coyuntural me gusta”. Al escucharla, Quiroz quiso saber si le había sorprendido la separación de Carolina. “Nunca me sorprenden las separaciones”, aseveró.

Susana Giménez dijo que comparó a Moritán con Roviralta porque "no ponía un mango" (Foto: captura TV)

Luego, otro de los cronistas le dijo que compararon a Moritán con Roviralta, frase que desató la risa de la rubia, quien se sinceró: “Yo también lo comparé”. “¿Qué te hizo recordar?”, indagaron. “Que no ponía un mango”. En modo sarcástico, un periodista agregó: “¿La ves a Pampita tirando ceniceros por el aire?”. “No, chicos, no. Por favor”, contestó.

Susana Giménez y Huberto Roviralta saliendo de tribunales

Tras la nota, Daniel Ambrosino brindó más información sobre las negociaciones de Telefe para llevar a Carolina. “Nosotros, que tenemos contacto con la producción, vamos a decir del canal, para no comprometer a nadie; sabemos que hubo llamados y negociaciones”, sostuvo.

Susana Giménez y Huberto Roviralta

Por su parte, Luis Bremer agregó: “Carolina estaba en el plan de los primeros programas. Es más, si decía que sí el jueves, que fue el día de mayor comunicación, se quería postergar o hablar con presidencia para pasar la nota de Milei o la de Cristian Castro”.

