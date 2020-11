Paola Krum confesó que la confunden con otras dos famosas

Paola Krum contó con qué famosas suelen confundirla y dio detalles de su intimidad Crédito: Instagram/@paola_krum

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 12:21

Paola Krum, reconocida actriz de exitosas telenovelas, fue la invitada de Estelita en casa (América TV) este miércoles, programa que conduce Jey Mammon por américa. Con humor, contó con qué famosas suelen confundirla y dio detalles de su intimidad.

"Me confunden con dos, una te va a dar mas risa. Me confunden con Laura Novoa, es muchísimo y me confunden con Cristina Pérez", confesó Krum. Estelita no lo dejó pasar y tentada de la risa le contestó: "No me había dado cuenta, vos sos más linda, Cristina no se sabe si tiene 15 o 50".

"Si es preciosa, se viste de señora. Un día fui a una farmacia y me dicen 'Cristina Pérez' y le digo 'no, no', 'dale, dale Cristina Pérez, le digo 'no, no soy Cristina Pérez'. No hubo manera de convencer al señor que yo no era Cristina Pérez y en los taxis me confunden muchísimo también", siguió.

Además, dio detalles de su intimidad y contó de qué trabajaba antes de ser actriz. "Tengo entendido que fuiste moza ¿puede ser? Te hago un pedido a ver si te lo acordas", le propuso Estelita y comenzó a nombrar diferentes comidas y bebidas para que recuerde. Krum no pudo evitar tentarse de la risa: "Me quedé en la milanesa a caballo".

"¿Atendiste a algún famoso de moza?", le consultó la conductora y Krum manifestó: "Si, y nunca se lo dije. Iba Carola Reyna, ella con su personalidad, yo la observaba y me parecía infinita e iba mucho Nacha Guevara, porque a ella le gusta mucho el hidrato de carbono, siempre unos sandwiches de pavita".