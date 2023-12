escuchar

Gran Hermano 2023 comenzó en medio de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación y el anuncio de las nuevas medidas. Debido a esto, muchos usuarios de X, antes Twitter, especularon sobre la posibilidad de que se dolarice la economía argentina -promesa que hizo el libertario en campaña- y Gastón Trezeguet estalló de furia al recordar la forma en la que le pagaron en su paso por el reality.

Todo comenzó cuando se viralizó un video en el que algunos de los concursantes de la primera edición del ciclo reflexionaban sobre el dólar y la crisis económica de aquel entonces. “Me parece buen momento para recordar cómo los chicos de Gran Hermano hablaban del dólar en 2001″, publicó el usuario @Leoyola88 y el ahora panelista del debate no tardó en responder.

“Vos seguramente ni habías nacido, pero cuando yo llegué a la final de Gran Hermano y se repartió el premio entre los finalistas. Año 2001, un peso un dólar. El banco no solo me los transformó en pesos a la fuerza, sino que ni pesos me dio, me dieron papelitos de colores, patacones”, escribió en la red social donde acumula 378.800 seguidores.

Al leer el posteo del exparticipante del certamen, que obtuvo el tercer puesto por aquel entonces, los usuarios no tardaron en responderle. “Qué momentos esos. Acá en San Juan teníamos lecop. En Catamarca mi tío me mandó a comprarle cigarrillos y de vuelto me dieron tres bonos distintos (uno era de La Rioja)”; “Yo había nacido y me daban federales (pues entrerriana) para la comprar la merienda en el kiosco de la escuela. Siempre me pregunté cómo les habían pagado pero ahora me sacaste la duda”; “Fue justo cuando el país se fue a la mierd... Lo estudié”, expresaron algunos.

La bronca de Gastón Trezeguet por la forma en que le pagaron cuando terminó “Gran Hermano” en 2001 (Foto: captura X)

Sin embargo, no todos los mensajes que recibió fueron positivos. Muchos aseguraron que Trezeguet votó a Milei y apuntaron contra él. “¿Y entonces por qué hiciste campaña para que volviera el modelo que te dio papelitos? ¿Sos tonto?”; “La misma ideología de lo que votaste y militaste Gastón”; “Los que sí habíamos nacido y tenemos un dedo y medio de frente, decidimos no votar a quienes hoy están comenzando la nueva gestión porque son los mismos de esa época o sus admiradores. Te dieron un par de patacones y votaste nuevamente volver ahí Gastón”, le dijeron.

Cuántos millones de pesos se llevará el ganador de Gran Hermano 2023

Según informó Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre) unos días antes de que comenzara la nueva edición del reality que tiene a todos en vilo, Telefe optó por realizar un fuerte aumento en el premio para el ganador de Gran Hermano 2023-24 debido a la diferencia de la inflación con respecto al año anterior.

En la última edición, la cual finalizó el pasado marzo, Marcos Ginocchio se llevó aproximadamente $19.4 millones, gracias a los rendimientos de Mercado Pago, ya que al principio eran $15 millones.

En ese sentido, la periodista aseguró que el premio para la última persona que apague la luz de la casa será entre $40 y $50 millones. “En este caso se estaría aplicando entre el 180% y 250% de inflación o mejora”, indicó y agregó: “Se va a ajustar por los intereses devengados hasta junio de 2024, seguramente (el ganador) va a cobrar esto más la inflación que se genere”.