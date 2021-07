Para Madonna, la tutela de Britney Spears es “una violación a los derechos humanos”

A una semana de una nueva audiencia entre Britney Spears (39) y su padre Jamie, una nueva celebridad sumó su apoyo para que la cantante recobre el control de su vida y su patrimonio. Como ya lo habían hecho Christina Aguilera y Justin Timberlake, Madonna (62) respaldó el reclamo de la “Princesa del Pop”.

Desde 2008 a la actualidad, Britney Spears no puede disponer de su vida y de sus bienes a su gusto dado que la justicia estadounidense determinó que su padre, Jamie Spears, es su tutor legal. El tema llegó a un punto cúlmine cuando cientos de miles de fans de la intérprete de “Oops I Did It Again” convirtieran el tema en tendencia bajo el lema #FreeBritney.

Luego de que el Tribunal Superior de Los Ángeles le diera la espalda en una primera audiencia, Britney Spears volverá a plantear la libre administración de su vida y su patrimonio en una nueva audiencia prevista para mediados de julio. Y en la previa a esta nueva presentación judicial, la denominada “Princesa del Pop”, recibió el apoyo de “Su Majestad” Madonna.

Este jueves, Madonna expresó desde su cuenta de Instagram su postura a favor del reclamo de Britney. A través de una story, la Reina del Pop consideró que la situación que atraviesa su “sucesora” es un claro ejemplo de violación de los derechos humanos.

La story de Madonna en apoyo a Britney Spears Instagram @Madonna

Con una foto en la que luce una remera con la inscripción “Britney Spears”, Madonna pidió que se escuche la voz de la cantante. “Devuélvanle la vida a esta mujer. ¡La esclavitud fue abolida hace tanto tiempo! Muerte al codicioso patriarcado que ha estado haciendo esto con las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, vamos a sacarte de la cárcel!”, enumeró.

