El insólito mensaje de la hermana Britney Spears: fingió llorar y no le salió una lágrima

Luego de declarar por primera vez ante una audiencia pública el miércoles pasado, en donde se disculpó ante sus aficionados por “disimular que estaba bien” mientras sufría lo que llamó una “tutela abusiva”, Britney Spears pidió que la restricción que controla su vida personal y sus finanzas -que la dirige su padre James Parnell Spears- finalice después de 13 años. Ante esto, su hermana Jamie Lynn Spears rompió el silencio por primera vez y apoyó a su hermana, aunque para hacerlo simuló llorar.

“Sentía que hasta que ella no pudiera hablar por sí misma y decir lo que necesitara decir públicamente, no era mi lugar hablar, no era lo correcto. Pero ahora que ella ha hablado claramente y dicho lo que necesitaba decir, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que yo necesito expresar”, declaró su hermana en un video subido a sus historias de Instagram.

Insólito llanto de la hermana de Britney

“Creo que está muy claro que desde el día en que nací solo he querido, adorado y apoyado a mi hermana. Esta es mi hermana mayor antes de cualquiera de estas tonterías. No me importa si quiere huir a la selva y tener un millón de bebés en medio de la nada, o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes. No tengo nada que ganar o perder de ninguna manera. Esta situación no me afecta de ninguna manera porque sólo soy su hermana que sólo se preocupa por su felicidad”, manifestó.

Luego, mientras fingía llorar pero sin soltar una sola lágrima, expresó: “He tomado una decisión muy consciente en mi vida de solo participar en la de ella como su hermana. Tal vez no la apoyé de la manera en que el público quisiera que lo hiciera, con un hashtag en una plataforma pública. Pero puedo asegurar que he apoyado a mi hermana mucho antes de que hubiera un hashtag, y la apoyaré mucho después”.

Para concluir, se defendió de los ataques: “He trabajado desde los nueve años, he pagado mis propias facturas desde los 10 años. No es que le deba nada al público porque mi hermana sabe que la quiero y la apoyo. Es la única persona a la que le debo algo. No soy mi familia, soy mi propia persona. Hablo por mí misma. Estoy muy orgullosa de ella por usar su voz. Estoy muy orgullosa de ella por pedir un nuevo consejo”.

LA NACION