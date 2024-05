Evangelina Anderson hizo una inesperada propuesta en Los 8 escalones y puso en aprietos a Sebastián Wainraich

Escuchar

A fines de noviembre de 2022, Evangelina Anderson volvió a la Argentina junto a sus hijos Bastián, Lola y Emma para acompañar a su marido, Martín Demichelis, en su nueva etapa como director técnico de River Plate. Si bien durante los 15 años que estuvo en Europa mantuvo contacto directo con su país natal, en el último año y medio retomó al 100% su carrera no solo de influencer y modelo, sino que también se sumó al jurado de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece).

En el programa que conduce Guido Kaczka, ella suele estar a cargo de preguntas relacionadas con danza y la meditación. Pero, así como en más de una oportunidad supo ponerle el cuerpo a la situación y realizó complejas posiciones de yoga, en la emisión del martes le hizo una jugada propuesta tanto a los participantes como al jurado. Invitó a todos a bailar y su pareja fue justamente Sebastián Wainraich. Sin embargo, y a pesar de que se animó al desafío, el actor reconoció que vivió un momento muy difícil en la pista de baile.

Evangelina Anderson sacó a bailar a todos en Los 8 escalones de los 3 millones (Foto: Captura de TV / eltrece)

En la final del martes, Anderson les hizo una propuesta a las dos finalistas, Camila y Elisabeth, que involucró además a todos los participantes. “Tengo una súper idea para que aflojen un poco esos nervios. Puede acercarse quienquiera porque necesito que se pongan en pareja. El jurado también está invitado”, expresó e invitó a todos a bailar.

Rápidamente, los presentes se dirigieron al fondo del estudio y se pusieron en parejas. La modelo fue a buscar a Sebastián Wainraich para que sea su partenaire. Todos bailaron al ritmo de “Universo Paralelo”. Tras unos segundos de movimientos e intercambios de pareja, regresaron a sus respectivos lugares.

Eva Anderson sacó a bailar a Sebastián Wainraich (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Evangelia Anderson logra sacar a todo el mundo. Pensé que Sebastián Wainraich era de los que se quedaba en la mesa, que en general por ahí no salía tanto en los casamientos, en los cumpleaños”, comentó Guido Kaczka. Sin embargo, lejos de ocultarlo, el actor evidenció que lo que acababa de suceder probablemente no iba a entrar en la lista de sus mejores experiencias en la televisión. “El momento más difícil de mi vida acabo de pasar”, aseguró y el conductor no pudo evitar reírse.

“Pero, lo pasé, parecía que no, pero lo pasé”, dijo el invitado entre risas. “¿Y cómo se siente?”, le preguntó Kaczka. “Le dije a Evangelina ‘parezco recién operado de la cadera’, pero ¡pude Guido, pude!”, agregó Wainraich para dar cuenta de que a pesar de la dificultad pudo cumplir con la propuesta artística de la modelo.

El actor fue el jurado invitado de la emisión del martes de Los 8 escalones (Foto: Captura de TV / eltrece)

Por otro lado, tras agradecerle a todos por haber bailado con ella, Anderson completó la pregunta inicial: “¿Qué artista canta junto a la banda La K’onga esta canción? Abel Pintos, Ulises Bueno, Nahuel Penisi o Luciano Pereyra”. Camila eligió la tercera opción, la cual era correcta y le sacó una ventaja parcial a Elisabeth, quien eligió al intérprete de “La magia”.

En Los 8 escalones, Evangelina Anderson revolucionó al jurado con una extraña propuesta

Esta no fue la primera vez que Anderson incluyó tanto al jurado en una pregunta de la final de Los 8 escalones. “Felicitaciones a los dos participantes. Vamos todos a bailar”, dijo en una de las emisiones anteriores y, con su simpatía característica, invitó a sus compañeros a sumarse a un “trencito”, al mejor estilo de fiesta de casamiento.

El jurado, que estaba conformado por Teté Coustarot, Guillermo Poggio, Jairo y Karina Vilela, y los familiares de los participantes que estaban en la tribuna, se sumaron a bailar “De reversa mami” con todos los pasos característicos del tema. Evangelia, de taco alto y vestido largo, fue la encargada de liderar la coreografía.

LA NACION