escuchar

En cada inicio de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece), Guido Kaczka presenta al jurado de notables y a cada uno de los participantes antes de comenzar a jugar por la llave. Esta es la ocasión ideal para conocer a qué se dedica cada uno de ellos, de dónde vienen y en qué utilizarían el jugoso premio. Este miércoles por la noche, uno de ellos le contó qué estaba estudiando y el conductor le hizo una pequeña advertencia en cuanto a lo que se le venía.

Desde comienzos del año pasado, la producción de uno de los programas de juegos más vistos de la televisión argentina, implementó la posibilidad de competir por un departamento a estrenar. Cada vez que comienza el programa, en el primer escalón se elige un sobre para responder la mayor cantidad de preguntas en un minuto y el que gana se queda con la llave para jugar en el programa especial del departamento.

Además, en esta instancia Guido Kaczka le hace preguntas a los participantes y cuando nota que algo le llama la atención interactúa bastante tiempo. El primero en levantar la mano fue Sebastián, un joven de 26 años que está estudiando una carrera muy particular. “¿A qué te dedicas?”, le consultó Guido antes de comenzar con el juego. “Soy estudiante, me estoy formando como guía de montaña”, respondió. “Sos re guía de montaña, te veo y me dan ganas de hacer eso de la montaña”, señaló el conductor.

“Bueno, en unos años, cuando me reciba”, sugirió el joven. “¿Ahí qué tenés que llevar? ¿Buenas zapatillas?”, continuó el conductor entusiasmado por el tema. “Sí, todo, equipo de todo, para el frío, zapatos adecuados”, comentó Sebastián. “Ay Dios, parece una cosa toda divina que se puede convertir… Hay que tener cuidado”, le advirtió el conductor en referencia a los accidentes que ocurren en la montaña.

“Sí, obvio, hay que medir los riesgos”, acotó Sebastián, a lo que Guido comentó: “Pero medio como que le pelean a la montaña”. “Y, un poco sí, al viento, a la baja temperatura, pero bueno, es una pasión”, concluyó el participante.

A Sebastián le tocó un sobre donde tenía que responder a qué grupo pertenecía cada alimento: tubérculo, cereal, legumbre o fruto seco. En este juego logró un total de 22 respuestas correctas y ninguno de los participantes pudo batir su número, por lo que se ganó la llave para competir en el programa especial por un departamento a estrenar en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien el estudiante de guía de montaña comenzó con el pie derecho en este programa, no pudo avanzar en los siguientes escalones y quedó muy lejos de la gran final por los tres millones de pesos. Esos lugares los ocuparon Adrián y Magalí, quienes se batieron en una reñida final ante las preguntas de los jurados para obtener el gran premio. Finalmente, la gran ganadora fue Magalí que festejó junto a sus dos hermanos.

Por último fue el turno de la negociación. Magalí tenía la posibilidad de comprarle la llave a Sebastián si ambos querían y acordaban un precio. Sin embargo, el joven estudiante quiso competir en la final por el departamento y Magalí prefirió conservar los tres millones de pesos que ganó en el juego.