Pasión de Gavilanes: Michel Brown contó por qué no va a estar en la segunda temporada

En mayo pasado, LA NACION adelantó que Pasión de Gavilanes tendrá segunda temporada, tras el furor que causó al ser incorporada al catálogo de Netflix. La nueva entrega de la telenovela contará con la participación de la mayoría de los actores del elenco, salvo Michel Brown, el argentino que interpretó a Franco Reyes y que decidió no sumarse a esta segunda vuelta.

“Voy a estar en otro proyecto y por eso no voy a poder participar”, señaló el ex Jugate conmigo en diálogo con Mitre Live (en el Instagram de radio Mitre). Desde hace varios años está radicado en México. “Creo que gran parte del elenco sí va a poder estar. Leí una pequeña sinopsis y la historia se oye increíble. Va a hacer un golazo y una gran experiencia”, agregó.

Michel, de 45 años, también adelantó que “en noviembre o diciembre quieren arrancar a grabar”, por lo que pese a que no hay fecha de estreno confirmada, los capítulos podrían estar listos para 2022.

Más allá de este rechazo, el intérprete de Franco Reyes no descartó poder hacer alguna aparición en la novela más adelante: “Al mismo tiempo que ellos empiecen, yo no voy a poder estar. En ese momento voy a estar trabajando en Bogotá (Colombia) seguramente y después en México”. Actualmente, Michel forma parte del elenco de la serie Parot, que se estrenó el pasado 20 de agosto en la plataforma Paramount+.

Pese a su decisión, el galán mostró un gran afecto por el personaje que interpretaba en la novela. “Franco Reyes es un recuerdazo. Es un personaje que llevo en el corazón. Muy inocente”, señaló.

Mario Cimarro (Juan), Juan Alfonso Baptista (Oscar) y Michel Brown (Franco), los tres protagonistas de Pasión de Gavilanes Instagram: @michel123brown

Sin embargo, esta no es la primera vez que el también cantante adelantó que no aceptaría participar frente a una posible vuelta de Pasión de Gavilanes. “He decidido no estar en la nueva temporada de Pasión de gavilanes; fue un proyecto muy exitoso pero las cosas hay que dejarlas volar. Tiene mucho riesgo”, le dijo a Fórmula TV, dejando en claro que “Sarita” se quedaría sin su media naranja. En tanto, Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena) sí se mostraron entusiasmados con el proyecto.

La ficción fue emitida en Colombia por la pantalla de Telemundo en 2003 y dos años más tarde se pudo ver en la Argentina por Telefe. Según trascendió, la nueva historia también giraría en torno a un asesinato y se centrará 20 años después de que los hermanos Reyes encuentran el verdadero amor en las hermanas Elizondo, en medio de una venganza.

El boom de Pasión de Gavilanes en Netflix

Ante la oportunidad de rememorar la novela, los fans la volvieron un éxito en el streaming, donde se ubicó en el top 10 de lo más visto en el país. Brown se mostró sorprendido por la gran repercusión que atrajo a las nuevas generaciones.

“Una niña de siete años me dijo en la calle que me mira. Y pasa muy loco, sigue haciendo actual la novela. Es digerible y se sigue emocionando”, afirmó el actor, algo emocionado.

Consultado en torno al suceso de comienzos de agosto, cuando la argentina Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, mostró en redes cómo la telenovela colombiana la ayudaba a poder descansar aunque sea unas horas, Michel confió: “Yo soy muy fanático de Cristiano Ronaldo y lo leí como fan el posteo de Georgina. Son cosas alucinantes. La magia que tiene la televisión de que alguien vea algo que hiciste hace 18 años”.

Método “Pasión de gavilanes”: así tranquiliza Georgina Rodríguez a las hijas de Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/8ly7DNouIk — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 2, 2021

En la publicación, la modelo compartió un video e Twitter en el que se puede ver a sus pequeñas hijas, Alana y Eva, mirando la telenovela sentadas en el sillón. “Recurrir a Pasión de gavilanes para que se queden sentadas es de guapas”, bromeó Georgina.

