Pat Metheny, el improvisador profesional

Aún conserva su cabellera, indomable, tan característica como su estilo, que lo posicionó como uno de los guitarristas más destacados en el panorama jazzístico mundial de las últimas cuatro décadas. A los 65 años, Pat Metheny se mantiene activo, girando por el mundo y cosechando distinciones (¡lleva ganados más de 20 Grammys!). Y después de más de 20 años, volverá a la Argentina, para realizar dos presentaciones en el teatro Gran Rex, el 13 y 14 de marzo, acompañado por el baterista Antonio Sanchez, la bajista Linda May Han Oh y el pianista Gwilym Sincock.

Demasiado tiempo para un vínculo especial con una ciudad que lo acogió desde 1985, cuando presentó First Circle, con un grupo que incluía a Pedro Aznar en sus filas, y que el año siguiente tuvo en los conciertos en el mítico Shams a un espectador de lujo, Astor Piazzolla. "Es uno de los grandes recuerdos de mi vida. Haber conocido a Astor, uno de mis principales héroes musicales, y que haya estado en la mesa principal varias noches, fue sensacional. Pero más allá de ese instante puntual, tengo muy buenos recuerdos de cada viaje allí. Es difícil creer que haya pasado tanto tiempo. Realmente, he extrañado la Argentina. Hubo un tiempo en el que pude visitar tu país con cierta regularidad y me encantó cada momento que pasé allí. Estoy muy feliz de volver", explica Metheny, a punto de embarcarse en una gira por Japón. "Quería llevar esta presentación en particular a Buenos Aires. Con esta formación, hemos dado varios cientos de shows alrededor del mundo en los últimos años. Este grupo tiene la capacidad de visitar prácticamente todos los aspectos de mi carrera, de unir el pasado y el presente. Todos los músicos que han tocado conmigo tienen la capacidad de unir mi lenguaje musical con su propio background. Cada uno tiene una relación orgánica con la forma en que se puede reproducir esta música que es fantástica, así como la capacidad de aportar su propia voz. Por eso, estoy seguro de que todos los oyentes que se acerquen a mi música, sin importar dónde se encuentre su punto de entrada, en el camino encontrarán un lugar para ellos en esta presentación en particular. Es bastante amplio, variado y expansivo: pasado y futuro bien representados".

Tu carrera es prolífica y ecléctica, pero al mismo tiempo, muy personal y brillante. ¿Es correcto decir que la diversidad de proyectos ha sido, y sigue siendo, un motor para que su trabajo no se vuelva aburrido?

La verdad es que trato de representar en la música las cosas que amo como oyente. Mi objetivo es ser realmente honesto y comprometido al tratar de trasladar al sonido las cosas verdaderas y significativas en la vida. Hay un tipo de autenticidad que también es importante para mí: tratar de contar una historia desde un punto de vista personal.

El año pasado, en el discurso que ofreciste en la conferencia de Society for Neuroscience, te definiste como un "improvisador profesional". ¿Cuándo empezaste a pensar de esa manera? ¿Te sentís más un improvisador que un músico de jazz o ambos términos representan lo mismo para vos?

La instigación de todo lo que he hecho a lo largo de los años ha estado bajo los auspicios de cómo crear ambientes fértiles para habitar como improvisadores. Dicho esto, de muchas maneras y de manera algo irónica, la manifestación de ese impulso de improvisación ha resultado en mi ocupación principal durante todos estos años: incluso antes de ser "guitarrista", ha sido la de ser el líder de la banda.

¿Y qué significa ser un bandleader?

Para mí, ser líder de una banda es como ser un curador: estás haciendo un cierto conjunto de demandas de los músicos a tu alrededor que se basan en tu propio sentido de lo que hacen mejor. Crear un concepto para una banda o un proyecto, encontrar y contratar a las personas adecuadas y luego escribir música para él y finalmente lograr que se convierta en una unidad viable de presentación en vivo han sido los elementos consistentes de mi enfoque durante todos estos años, independientemente de lo que sea contexto improvisador en el que termina la música. Debido a que también he sido el compositor de casi toda la música que han tocado mis diversas bandas, siempre he tenido necesidades específicas que llenar para que ese conjunto particular de música suene lo mejor posible con los músicos que he contratado para ese periodo.

¿La improvisación une todos los momentos de tu carrera?

En muchos sentidos, veo todo lo que hice desde Bright Size Life [su disco debut para ECM, de 1976, cuando tenía 21 años] hasta ahora como un largo viaje, un largo registro, una larga composición con un elenco variado de personajes que van y vienen para crear una especie de exposición sobre la evolución de la premisa básica establecida hace mucho tiempo en ese primer disco. Pero siempre comienza con una pregunta para mí sobre qué tipo de entorno anhelo en un momento particular como improvisador.

¿La improvisación es solo una forma de tocar o una forma de vida?

Cuando uno quiere aprender un nuevo idioma, ya sea la improvisación musical o cómo arreglar un refrigerador, hay un punto en el que tiene que aprender la gramática de lo que sea que desee entender para tener el potencial para finalmente encontrar tu lugar dentro de ese reino. La forma en que mis habilidades en ese área han crecido a lo largo de los años, a medida que ha aumentado mi fluidez como músico improvisador, ha sido paralela en muchas formas a muchas otras cosas que encuentro en la vida en general. En los últimos años, casi ni siquiera siento que tengo que tocar más. Todo para mí ahora es como jugar. La noticia es que la música es solo un síntoma para mí de algo más que el destino en sí. Y ese descubrimiento ha aparecido a través de un largo proceso de tratar de entender qué es realmente improvisar y no relegarlo al tipo de estado exaltado que a menudo disfruta en la mitología que rodea la música. Realmente trato de entender que todo y cualquier otra cosa puede ocurrir exactamente de la misma manera.

¿Qué tan interesante es entender la música en la clave de la neurociencia u otras disciplinas científicas?

Diría que los músicos, científicos y matemáticos tenemos mucho en común. Siempre ha habido una afinidad entre esas disciplinas. Me refiero a que uno encontrará exactamente las mismas respuestas a las preguntas formuladas en esas formas, sin importar en qué parte del universo ocurran. No se necesita una historia de fondo. Se basan en la moneda de lo que es realmente cierto.

La innovación se convirtió en la palabra clave de los últimos años. De alguna manera, estamos viviendo en la era de la innovación. Pero vos lo has hecho durante décadas: experimentar con sintetizadores y con nuevos instrumentos, como la guitarra acústica soprano o la guitarra Pikasso de 42 cuerdas, y con orquesta. Parece no solo un recurso, sino también una obsesión. ¿Podés explicarlo?

Una gran parte de esto es solo suerte. Nací en un momento realmente genial en la historia para hacer esas investigaciones. He vivido en la primera línea de la electricidad y cómo se puede aplicar a la música durante casi 50 años. A menudo bromeo diciendo que mi primer acto musical fue conectarlo. Sin embargo, hay un poder innegable, la sutileza y la complejidad en el sonido acústico al que ningún orador se le ha acercado nunca. Vivo profundamente en ambos mundos. Para mí, la música tiene que ver con la creatividad y es una especie de exploración abierta. He pasado la mayor parte de mi vida como guitarrista. Me gusta la guitarra. Para mí es atractivo porque es muy indefinido. Si les decís la palabra "guitarra" a 50 personas, obtendrán 50 imágenes diferentes en sus mentes. Sin embargo, en cierto momento, me pareció que había muchas cosas que podía hacer con el instrumento que iban más allá de lo que los guitarristas tradicionales de jazz habían hecho, especialmente en el área de la textura y el sonido. Quería pensar en la guitarra como un dispositivo de orquestación más flexible, que suele comunicar ideas en lugar de ser un destino en sí mismo. Lo natural para mí fue tratar de expandir el potencial y uno de los síntomas de ese enfoque ha sido construir algunos instrumentos nuevos y encontrar formas de usarlos de manera musical. Ese mismo impulso se aplica a todo lo demás que hago también como músico.

La conexión argentina

Me gustaría preguntarte sobre Manu Sija. Él hizo algunas hermosas versiones de tu música en un formato de hombre orquesta , grabadas (y filmadas) en el hermoso paisaje de Tucumán, su hogar. ¿Cómo te sentiste cuando lo escuchaste por primera vez?

Escucho sobre músicos todo el tiempo de varias maneras. Ni siquiera estoy seguro de cómo fue que me encontré con la versión de First Circle de Manu, pero, por supuesto, me sentí halagado e impresionado. Él lo hizo realmente bien. A menudo escucho versiones de algunas de mis melodías con algún acorde incorrecto, y eso disminuye el impacto. Pero realmente disfruté cada parte de lo que hizo Manu. Y fue genial conocerlo e ir a escucharlo aquí en Nueva York. Él es un talento especial y me gusta mucho su música.

¿Seguís interesado en nuevos talentos, en nueva música, en nuevas tendencias musicales?

Sí, soy un gran fanático de la música en general y trato de estar conectado con las escenas que me interesan. Pero además de ser un fanático, siempre estoy en busca de personas que conecten con las áreas de interés musical que están en mi radar en ese momento en particular.

Se me hace inevitable preguntarte sobre Pedro Aznar. ¿Qué recuerdos tenés de los años que integró tu grupo? ¿Seguiste su carrera como solista en todos estos años?

Pedro es un ejemplo exacto de lo que describí antes. Después de los primeros años de tener una banda, estaba buscando expandirme un poco. Había estado tocando con [el percusionista brasileño] Nana Vasconcelos como invitado especial, y él también solía cantar un poco, aunque en un rango bastante limitado. Pero me encantó tener ese aliento en la banda. Si bien un trompetista podría haberme ofrecido la misma calidad de respiración, tan pronto como tengas trompeta o saxofón en la música, se abrían muchos puntos de referencia que estaba decidido a evitar. Justo en ese momento, con esa búsqueda en mente, recibí el infame demo de Pedro. Hasta el día de hoy, con varios cientos de demos en mis espaldas, nunca he recibido nada comparado con el suyo. Tenerlo en mi banda durante unos años fue increíble. Es un músico absolutamente único y, hasta el día de hoy, uno de los mejores cantantes que he escuchado.

Muchos te consideramos una leyenda, y vos has tocado con otras leyendas del jazz. Me gustaría preguntarte por dos de ellas: Jaco Pastorius y Ornette Coleman. ¿Con qué frecuencia pensás ahora en ellos?

Si examinás la lista de músicos con los que he trabajado, esa también es más o menos una lista exacta de todos mis músicos favoritos. He tenido la suerte de trabajar con muchas de las mejores personas del planeta, de todas las generaciones. Es casi imposible para mí destacar a alguien. En el caso de Jaco y Ornette, lo que puede resultar interesante es que mi primera respuesta a la mención de sus nombres no está directamente relacionada con sus carreras como músicos, sino a mi admiración por ambos como seres humanos asombrosos.

¿Y qué hay de David Bowie? Escribiste un texto increíble cuando murió, pero lo que realmente me gustaría saber es si te interesaba su música, incluso antes o después de trabajar con él en 1985 ...

Honestamente, en realidad no era tan consciente de él. Pero eso tiene que ver conmigo. Simplemente, no estaba tan interesado en el rock después de los Beatles. Durante ese período estuve profundamente inmerso en el aprendizaje sobre la improvisación y la composición. Dicho esto, como señalé en el texto al que hacés referencia, fue una experiencia increíble trabajar con él.

Tenes 20 Grammys; tenés éxito en el universo del jazz, que parece estar marginado en todo el mundo de los grandes medios, de la radio, del music business a gran escala. ¿Cómo lidiás con la industria de la música? ¿Cuál dirías que es tu secreto, la clave de tu éxito?

Realmente, no me preocupo por nada excepto la música. No le dedico tiempo a pensar en las otras cosas que pasan a su alrededor. Esa es mi fórmula.