En el famoso sillón de la resiliencia de Moria Casán , en Incorrectas (América), Pata Villanueva se entusiasmó con revivir de su juventud. Con un peinado un tanto extravagante y orgullosa de sus 68 años, recordó que mientras estaba embarazada de su primera hija descubrió que su entonces marido, Héctor Cavallero, había iniciado un romance con Valeria Lynch .

"Con Héctor Cavallero estábamos enamoradísimos", aseguró sobre el ex de Susana Giménez y el padre de su primera hija, Agostina. "Nos casamos en tres meses. Pero cuando yo estaba embarazada, con 23 años y mientras me sentía fea, empezamos a buscar protagonistas para Rocky Horror Show. Entonces lo vi cuando se enamoró de Valeria Lynch . Se quedó impresionado al verla cantar", reveló.

"Había cosas que no me gustaban mucho, entonces un día, después de haber tenido a la bebé, fui a la oficina y encontré un papel que decía: 'Mi amor, te espero dónde siempre, yo'. Y había un corazón colorado. Así que lo encaré y me lo negó. Hasta que me dijo que había sido sólo una vez, cuando yo estaba embarazada y que no le había gustado. Pero no me quedé con eso. Y al día siguiente la llamé a Valeria y le dije que quería hablar con ella. Me lo confirmó por mentira-verdad. Le dije que Héctor me había contado todo. Y ella me confirmó que estaban juntos y no había sido sólo una vez. Volví a casa y le dije: 'Andate, ¿qué valija querés?'", rememoró.

Entre risas agregó que estaba tan triste que se fue a Europa con una amiga, dejando a su hija de nueve meses con su ex suegra. "De casualidad conseguimos un cuarto en el mismo hotel que estaba Monzón. Y cuando nos vio me dijo: '¿Qué haces acá? ¿Vos no estabas con el enano?' En referencia a Caballero, a quien odiaba porque había estado con Susana. Le conté que me había engañado, entonces hizo que para ver la pelea me sentaran en una mesa al lado de Jean Paul Belmodo y Alain Delon. Ganó y me decía: 'Me diste suerte'", aseguró.

Pero además agregó que si bien tuvo cuatro maridos, cuando se separó de Caballero estaba muy triste porque ella creía en el amor para toda la vida, como el de sus padres, que murieron casados y con una semana de diferencia. Reveló que Alberto "el Conejo" Tarantini -con quien estuvo 14 años- se enoja cuando habla de él y le pide que no lo nombre. Pero que en realidad es un pedido de su actual mujer. Que el mejor estado es el de viuda, porque uno tiene la certeza de dónde está su último marido. Y que hace poco tuvo un romance en Uruguay, pero que se terminó.

Y para despedirse, habló de la violencia que sufrió con un novio, que además de decirle que no servía para nada, le clavo una brome en la frente. "Estaba muy enamorada y casi que me había enamorado de eso", apuntó pero además agregó: "Hubo algún samarrazo que me lo comí porque tenia razón. Pero yo también era brava. Capaz que hoy no lo aguantaría. Era otra época". Ni Moria, ni nunguna de las panelistas le re preguntaron sobre aquel concepto.