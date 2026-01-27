Fue la novela ícono de los 90, el país se paralizaba para verla y ahora vuelve a la pantalla

La Extraña Dama fue una de las novelas con las que —en tiempos en los que el streaming no existía— millones de argentinos se prendían a la pantalla en un horario fijo para descubrir, capítulo a capítulo, la misteriosa trama que protagonizaban Luisa Kuliok y Jorge Martínez por Canal 9 Libertad. A 35 años de su estreno, anunciaron que la producción de Omar Romay volverá a la TV.

Jorge Martínez y Luisa Kuliok en La Extraña Dama

“Gran noticia para los fans de las telenovelas y específicamente de La Extraña Dama: el éxito del año 1989 de @canal9oficial está siendo restaurado y digitalizado desde su cinta original! La talentosa gente de Archivo Telearte adelanta que pronto podremos revivirla!”, escribió a través de su perfil de X el periodista Guillermo Barrios.

El periodista Guillermo Barrios fue el encargado de contar la noticia (Foto: Captura X)

La noticia no tardó en generar revuelo entre quienes de lunes a viernes de 18 a 19 h seguían el melodrama de época con toques de suspenso y misterio. “Necesito volver a ver todas esas novelas de los años ’80/’90 que tuvimos en la tele”; “Por favor, la vida real es una mie***, me haría muy bien ver La Extraña Dama” y “Me acuerdo de esas tardes de verano, el club del pueblo se vaciaba y cuando iba caminando para casa se escuchaba la canción de La Extraña Dama que salía de las ventanas de las casas. Era una cita obligada”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en X.

La noticia causó furor entre los fanáticos (Foto: Captura X)

Ante la pregunta de algunos sobre dónde estará disponible, el panelista comentó que en YouTube.

Cabe destacar que, si bien el primer capítulo de La Extraña Dama se emitió a principios de 1989, la novela alcanzó su pico máximo de popularidad en 1990; pero, ¿cuál es la trama que cautivó al público argentino?

La producción narraba la vida de Gina Falcón, una joven humilde cuya vida cambia para siempre al enamorarse de Marcelo Ricciardi, un hombre perteneciente a la alta sociedad. Tras un romance apasionado y marcado por la diferencia de clases, Gina queda embarazada, pero las críticas del entorno de Marcelo logran separarlos, lo que la lleva a ella a buscar refugio en un convento. Allí, sumida en el dolor y tras creer que su destino está sellado por la tragedia, decide tomar los votos religiosos y transformarse en Sor Piedad, por lo que dedica su vida a la fe y al cuidado de los más necesitados.

A 35 años de su estreno, anunciaron que la producción de Omar Romay volverá a la TV

Sin embargo, el motor principal de la historia se activa años después, cuando Gina descubre que la hija que creía perdida está viva y criada por el propio Marcelo. Es en ese momento cuando nace la “extraña dama”: para recuperar el vínculo con su hija y estar cerca del hombre que nunca dejó de amar sin traicionar su investidura religiosa, Gina comienza a llevar una doble vida. Durante el día cumple con sus deberes en el convento bajo el hábito de Sor Piedad, pero al caer la noche se despoja de su uniforme para transformarse en una mujer sofisticada, elegante y misteriosa que se infiltra en los salones de la aristocracia.

Otro de los puntos que logró ‘matchear’ con el público fue la cortina musical de la novela. “La extraña dama”, bajo la voz de Valeria Lynch, es como un himno imposible de olvidar, sobre todo para los fanáticos del éxito de Romay.