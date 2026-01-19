Cosquín 2026: cuándo toca Soledad en el Festival Nacional de Folklore
La organización del evento difundió el cronograma oficial de presentaciones musicales para el escenario de la Plaza Próspero Molina; el listado completo incluye artistas locales e internacionales
La Comisión Municipal de Folklore confirmó la presencia de Soledad Pastorutti para la edición número 66 del encuentro de música nativa en la localidad cordobesa de Cosquín. El evento popular en la Plaza Próspero Molina inicia este sábado 24 de enero con una grilla de artistas nacionales e internacionales. La cantante santafesina celebra tres décadas de trayectoria profesional durante la octava jornada de esta celebración cultural.
Cuándo toca Soledad en el Festival Nacional de Folklore 2026
Soledad Pastorutti se subirá al escenario el sábado 31 de enero. Esta fecha corresponde a la octava luna del cronograma oficial del certamen. La artista presenta un espectáculo especial por sus 30 años de carrera musical.
Comparte la jornada con otros músicos como Juntos la Leyenda Continúa, Suna Rocha, Juan Iñaki y Adrián Maggi. La velada cierra con la tradicional Cacharpaya tras el despliegue de la cantante oriunda de Arequito. También participan del encuentro nocturno Yamila Aguado y Pablo Lozano.
Cronograma de artistas para las nueve lunas del festival
La organización estableció el siguiente esquema para las nueve lunas del festival:
Primera Luna - sábado 24 de enero
- Christian Herrera (Consagración 2025)
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala (Revelación 2025)
- Jorge Rojas
- Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal
Segunda Luna - domingo 25 de enero
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado
Tercera Luna - lunes 26 de enero
- Ahyre
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucía Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino
Cuarta Luna - martes 27 de enero
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Lucio “El Indio” Rojas
- Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal
Quinta Luna - miércoles 28 de enero
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
- Dúo Palma–Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita
Sexta Luna - jueves 29 de enero
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Ceibo
- Los Tekis
- Pre Cosquín: Solista vocal
Séptima Luna - viernes 30 de enero
- Juan Fuentes
- José Luis Aguirre
- El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)
- Nati Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental
Octava Luna - sábado 31 de enero
- “Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado (Revelación 2025)
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad — 30 años
- Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional
Novena Luna - domingo 1 de febrero
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos of the Pampa
- Milo J
- Entrega de premios
Precios y puntos de venta para las entradas del evento
Los boletos para el Festival Nacional de Folklore permanecen disponibles a través del portal digital Autoentrada. El valor de los pases oscila entre $26.000 y $115.000 según la ubicación elegida dentro de la plaza. El sistema cobra un recargo adicional del diez por ciento por el servicio de gestión online.
Los interesados también acceden a tickets en las boleterías físicas del recinto cordobés situadas en: Obispo Bustos y San Martín. Estos puestos de atención funcionan entre las 09:30 y las 02:00 horas durante los días de actividad.
La oficina de turismo local sobre la calle San Martín 585 funciona como punto de expendio alternativo. Los niños menores de seis años ingresan sin costo si no ocupan una butaca. Las personas con discapacidad disponen de un espacio exclusivo en el sector D de la platea.
La compra por internet requiere un registro previo con correo electrónico y contraseña en el sitio oficial de la ticketera. El usuario debe seleccionar la luna específica, elegir el sector deseado y completar los datos personales para recibir el código QR de ingreso.
