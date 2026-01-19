Cosquín 2026: cuándo toca Soledad en el Festival Nacional de Folklore

La Comisión Municipal de Folklore confirmó la presencia de Soledad Pastorutti para la edición número 66 del encuentro de música nativa en la localidad cordobesa de Cosquín. El evento popular en la Plaza Próspero Molina inicia este sábado 24 de enero con una grilla de artistas nacionales e internacionales. La cantante santafesina celebra tres décadas de trayectoria profesional durante la octava jornada de esta celebración cultural.

Cuándo toca Soledad en el Festival Nacional de Folklore 2026

Soledad Pastorutti se subirá al escenario el sábado 31 de enero. Esta fecha corresponde a la octava luna del cronograma oficial del certamen. La artista presenta un espectáculo especial por sus 30 años de carrera musical.

Comparte la jornada con otros músicos como Juntos la Leyenda Continúa, Suna Rocha, Juan Iñaki y Adrián Maggi. La velada cierra con la tradicional Cacharpaya tras el despliegue de la cantante oriunda de Arequito. También participan del encuentro nocturno Yamila Aguado y Pablo Lozano.

Cronograma de artistas para las nueve lunas del festival

La organización estableció el siguiente esquema para las nueve lunas del festival:

Primera Luna - sábado 24 de enero

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista vocal - Conjunto vocal

Segunda Luna - domingo 25 de enero

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre Cosquín: Pareja de baile estilizado

Tercera Luna - lunes 26 de enero

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto instrumental - Solista de malambo masculino

Cuarta Luna - martes 27 de enero

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de malambo - Dúo vocal

Quinta Luna - miércoles 28 de enero

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma–Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de baile - Canción inédita

Sexta Luna - jueves 29 de enero

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista vocal

Séptima Luna - viernes 30 de enero

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda – Fabricio Rodríguez – Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de malambo femenino - Solista instrumental

Octava Luna - sábado 31 de enero

“Juntos la leyenda continúa” (Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad — 30 años

Pre Cosquín: Pareja de baile tradicional

Novena Luna - domingo 1 de febrero

Peteco Carabajal

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos of the Pampa

Milo J

Entrega de premios

Precios y puntos de venta para las entradas del evento

Los boletos para el Festival Nacional de Folklore permanecen disponibles a través del portal digital Autoentrada. El valor de los pases oscila entre $26.000 y $115.000 según la ubicación elegida dentro de la plaza. El sistema cobra un recargo adicional del diez por ciento por el servicio de gestión online.

Los interesados también acceden a tickets en las boleterías físicas del recinto cordobés situadas en: Obispo Bustos y San Martín. Estos puestos de atención funcionan entre las 09:30 y las 02:00 horas durante los días de actividad.

La oficina de turismo local sobre la calle San Martín 585 funciona como punto de expendio alternativo. Los niños menores de seis años ingresan sin costo si no ocupan una butaca. Las personas con discapacidad disponen de un espacio exclusivo en el sector D de la platea.

La compra por internet requiere un registro previo con correo electrónico y contraseña en el sitio oficial de la ticketera. El usuario debe seleccionar la luna específica, elegir el sector deseado y completar los datos personales para recibir el código QR de ingreso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.