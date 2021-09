Paula Chaves habló de la angustia que siente por sus hijos: “Por momentos no doy más”

Paula Chaves emocionó a sus seguidores de Instagram al compartir una foto con su hija Filipa junto a una reflexión sobre el paso del tiempo y la maternidad.

La imagen las muestra al lado de una planta de lavanda. “Verte descubrir el mundo me desespera de amor y angustia”, escribió al comienzo del texto dedicado a su hija de tan solo un año. “No sé si les pasa… Pero tener tres personitas que me marquen el paso del tiempo me angustia un poco. Siento que por momentos no doy más y necesito que crezcan y por otro, deseo que el tiempo se congele y queden así de chiquitos”, continuó la conductora.

Chaves, además de Filipa, es madre de Olivia (8) y Baltazar (4), fruto de su relación con Pedro Alfonso. “Que difícil encontrar el equilibrio. Quiero gritos, corridas y risas en casa por mucho tiempo, pero por momentos necesito silencio absoluto, no escuchar un ‘mamá’ cada 12 segundos y poder dormir una noche de corrido”, sumó la conductora de Bake Off, para luego rematar con una conclusión positiva: “Una maternidad plena y real, con sus altibajos y contradicciones. En esa estoy”.

La reflexión que compartió Paula Chaves junto a una foto con Filipa

El regreso de Bake Off

Este lunes, a las 22.30, Chaves regresa a la televisión. Una vez más, la modelo vuelve a calzarse el traje de conductora para comandar Bake Off. “Soy muy fanática de este programa. Es súper lindo para ver en familia y disfrutar. Además esta temporada al ser diaria será mucho más atrapante”, le dijo a LA NACIÓN.

Además, confesó que siente culpa por dejar a Olivia, Baltazar y Filipa durante tantas horas: “Me encanta ser mamá, pero a veces colapso. De estar 24/7 en casa a irme todo el día es un montón pero, bueno, trato de agradecer y disfrutar”.

Junto a algunos cambios que se le realizaron al formato, el reality -que buscará al mejor pastelero amateur del país- tendrá una cara nueva en el jurado. Al staff original compuesto por Damián Betular y Pamela Villar, se sumará Dolli Irigoyen, quien ocupará el lugar de Christophe Krywonis ante su salida luego de dos temporadas como juez. “Dolli es amorosa. Confieso que le tenía algo de miedo, pero nos hicimos muy compañeras. A veces me cuida a Filipa”, contó Chaves dando cuenta del vínculo cercano que generó con la reconocida chef.

LA NACION