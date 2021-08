Paula Chaves rompió en llanto por una frase de su hijo Baltazar: “¿Estás llorando?”

Paula Chaves compartió un tierno momento junto a su hijo, y no pudo contener la emoción. La modelo mostró el conmovedor diálogo a través de sus historias de Instagram: el pequeño Baltazar, de cuatro años, la sorprendió con una declaración de amor. Con la sensibilidad a flor de piel, la conductora de Bake Off Argentina rompió en llanto frente a sus seguidores.

Estos días la modelo está cumpliendo con una ajetreada agenda: está grabando los capítulos de la tercera temporada de Bake Off Argentina (Telefe). Los días de rodaje suele mostrarse acompañada de la pequeña Filipa, de un año, pero en el regreso a casa se reencuentra con Olivia, de ocho, y el único varón de la familia, Baltazar.

Después de casi dos años sin estar en televisión, y de pasar más tiempo que nunca en su casa por las restricciones en torno al coronavirus, la conductora confesó que se siente movilizada por los cambios en su rutina. En este sentido, reconoció que se emociona cada vez que se reencuentra con los tres niños, fruto de su amor con Pedro Alfonso.

Paula Chaves lloró por una tierna frase de su hijo Baltazar - Fuente: Instagram Stories @chavespauok

En las últimas horas publicó un video junto a Baltazar, donde se los ve sentados en el sillón, abrazándose. “¿Te gusta estar pegadito a mamá?”, le preguntó la modelo, y el pequeño miró a la cámara y reconoció: “Sí”. Aferrado a su madre, no dudó en sorprenderla con una tierna frase: “Ma, te amo”.

Chaves abrazó a su hijo y le agradeció la inesperada declaración de amor. Entusiasmado, el niño redobló la apuesta y expresó: “Hola mamita linda de mi corazón”. Conmovida, y completamente enternecida, la modelo se cubrió el rostro para contener su emoción. Baltazar notó su reacción y le preguntó: “¿Estás llorando?”. Sensible, su mamá asintió, y el pequeño dio marcha atrás para tratar de tranquilizarla: “Ay, no, entonces no sos mi corazón. No llores”.

Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus tres hijos: Baltazar, Olivia y Filipa

Entre risas, Paula recuperó el aliento y le dijo: “Me emocionás con las cosas que me decís, y estoy puérpera todavía”. En este sentido, hace pocos días la conductora hizo una curiosa apreciación sobre el nacimiento de sus hijos: “Con el bebé más bueno del mundo, desde 2013 formando duplas; hasta acá llegué yo”.

En la imagen se podía ver a Filipa jugando con Amancio, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, desde la cuna. Acto seguido, la actriz replicó la foto, y se animó a agregar: “Amo que nuestros hijos crezcan juntos”.

LA NACION