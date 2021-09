Polémica en Bake Off: critican a una participante que ya tiene su propio negocio de pastelería

La nueva temporada de Bake Off Argentina llegará a la pantalla de Telefe el próximo lunes 13 de septiembre a las 22.30, pero la ansiedad por el estreno ya se hace sentir en las redes sociales. En Twitter comenzó una polémica en torno a Paula, una de las 14 concursantes que competirá en el reality de pastelería: la joven tiene un emprendimiento de tortas personalizadas y la compararon con el caso de Samantha Casais, quien fue descalificada en la entrega anterior por haber ocultado que tenía experiencia previa en el rubro.

Tras el final de La Voz Argentina y a la expectativa de una nueva edición de MasterChef Celebrity, la grilla del canal gira en torno al inminente regreso del ciclo de pastelería. El domingo se emitió un breve avance de lo que vendrá y se conocieron algunos rostros de los nuevos participantes. Fue a raíz de este clip que los usuarios posaron su mirada en Paula, una empleada administrativa de 29 años, conocida en las redes sociales bajo el usuario @xpawsi, donde tiene casi 7000 seguidores.

En julio último, la cocinera le contó a su público virtual que se había inscripto en el casting del programa conducido por Paula Chaves. En ese momento, mostró la torta temática de Dr. Who que hizo para postularse: “Ahora a cruzar los dedos y esperar que todo el aguante que me dieron me acompañe”. Finalmente fue seleccionada y, luego de que trascendiera su calificación, empezaron las críticas.

Paula es una de las nuevas participantes de Bake Off 2021 y compartió un descargo en Twitter tras las acusaciones Captura Twitter @xpawsi

El conflicto surgió cuando otros usuarios le recriminaron que tiene una cuenta de Instagram con más de 2000 seguidores, donde muestra sus creaciones dulces bajo el nombre Dosmilcinco Tortas y Cupcakes. La joven de Villa Luro le respondió a varios de los que la tildaron de “la nueva Samanta” y aclaró: “Yo mostré absolutamente todo y se puede tener emprendimientos; no tenía que ser mi principal ingreso nada más, es todo legal”.

"Es todo legal": la nueva participante de Bake Off que acusaron de ser "Samanta 2" se defendió en Twitter Captura de Twitter

Además, compartió una captura de pantalla del reglamento de Bake Off, donde se detallan las condiciones: “Ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero/panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento o negocio vinculado de tipo profesional, entendiéndose por ‘profesional’ no haber tenido un comercio en forma personal o venta telefónica”. El siguiente renglón desliga a la participante de la controversia: “Quedan excluidos los emprendimientos amateurs publicitándose y operando por redes sociales”.

La concursante tiene un emprendimiento de pastelería que compagina con su vida laboral como empleada administrativa Captura Instagram @dosmilcinco2005

Con cierta indignación por la cantidad de comentarios negativos, Paula reclamó en otro tuit: “De los participantes hombres solo hablan de cuál es el más lindo, mientras que de las mujeres solo se busca a ver cuál es ‘la próxima Samanta’”. En este sentido, recalcó que nunca estudió pastelería, sino que fue incorporando saberes con la práctica.

Sus dichos se condicen con lo expresado en su página de Instagram, donde contó: “Hace cinco años que hago y decoro tortas; crecí con mi mamá haciéndome todas las tortas de cumpleaños y luego era yo la designada de todos los cumples”. Y agregó: “De forma súper autodidacta empecé a perfeccionarme en este mundo que me encanta”.

Algunas de las tortas que Paula compartió en la cuenta de Instagram de su emprendimiento amateur Instagram @dosmilcinco2005

A pesar de su explicación, algunos insistieron en que les parecía polémica su incorporación, porque aunque no se haya formado profesionalmente, su talento está a la vista en cada una de las preparaciones que hizo a pedido. “Una cosa es la decoración de tortas con muchísimas horas y hasta días de trabajo y otra cosa muy diferente es la pastelería y las preparaciones dulces en dos horas; ser buena en una no implica ser buena en otra”, retrucó Paula.

“Twitter Argentina, quiero que sepan que su diversión es a costa de mi salud mental, los quiero”, bromeó luego del agitado intercambio con los usuarios. De todas maneras, habrá que esperar tres días más para ver en acción al nuevo grupo en cada una de las pruebas, donde serán evaluados por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen.

