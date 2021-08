Soledad Pastorutti increpó a un participante de La Voz Argentina: “¿Qué te pasa conmigo, nene?”

Este jueves se emitió la segunda noche de playoffs en La Voz Argentina (Telefe). En un momento de la velada, Soledad Pastorutti protagonizó un inesperado cruce con el participante Ezequiel Pedraza, quien es parte del equipo liderado por Ricardo Montaner.

A mediados de julio, en la etapa de audiciones a ciegas del reality de canto, el joven cordobés de 26 años interpretó “Ráfaga de amor” de la banda de música tropical Ráfaga. En aquel programa, Pastorutti fue la primera del jurado en darse vuelta y ponerse a bailar al ritmo de la canción. Más tarde, se le sumaron Lali Espósito y Mau y Ricky. “Te ofrezco venir a mi equipo porque te necesito”, le dijo la cantante de Arequito, encantada por su presentación. Sin embargo, Ezequiel se quedó con los hermanos Montaner.

Después, durante las batallas, Pastorutti salió nuevamente en búsqueda de Pedraza, pero el concursante decidió elegir a Montaner padre. “Te admiro mucho Sole, pero me voy a quedar con Ricardo”, le dijo en esa oportunidad.

En la última gala, Marley, que conduce el ciclo, quiso saber cómo estaban las cosas entre ellos. “Lo que todo el país quiere saber es si Soledad logró perdonarlo”, preguntó. “Yo creo que no”, arriesgó Lali, mientras La Sole negaba con la cabeza.

“Yo soy memoriosa. Encima viene y dice ‘la soledad se hace carne en mí’”, soltó, haciendo referencia a un verso de “La llave”, la canción de Abel Pintos que Ezequiel entonó en la última emisión. “La otra vez cantó y dice ‘si me roba la Sole’. ¿Qué te pasa conmigo, nene? ¿Me tirás onda y después te vas para otro lado? Yo no sé qué pensar. Es un histérico”, lanzó la cantante, causando las risas de todos los presentes. Luego, poniendo paños fríos y con seriedad, aseguró: “Cantó muy bien. Es un tema que me encanta, que nos llega a todos. Cantar a Abel es muy difícil y estuviste muy bien porque hiciste tu propia versión”.

LA NACION