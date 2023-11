escuchar

Esta semana, Wanda Nara sorprendió a sus millones de seguidores en las redes sociales con un adelanto audiovisual de la canción que estrenará el próximo miércoles. En el mismo se ven distintos planos de ella posando con glamour sobre una pasarela y de fondo suena su voz: “Siempre consigo todo lo que quiero”. No obstante, una vez que se dio a conocer el tráiler, la empresaria le consultó a su marido Mauro Icardi qué le parecía la canción y su respuesta hizo reír a todos.

El 2023 para Wanda Nara fue uno de los momentos más difíciles en sus 36 años de vida, luego de sufrir problemas de salud tras ganar el Martín Fierro. En su momento, tuvo que quedarse internada en el sanatorio de Los Arcos y le realizaron algunos estudios que arrojaron valores alterados, por lo que se quedó más tiempo para nuevos análisis. No obstante, ella nunca confirmó cuál era su diagnóstico hasta este mes en el que decidió anunciar que tenía leucemia.

Además, el año tuvo muchos vaivenes luego de haber protagonizado rumores de ruptura con su esposo Mauro Icardi, de haber conducido MasterChef (Telefe) y de su participación en el reality italiano Ballando con le Stelle. No obstante, Wanda fue por más y se metió dentro de la industria musical.

La empresaria decidió lanzar este miércoles 8 de noviembre una canción titulada “Bad Bitch”, la cual fue producida por los productores musicales de L-Gante, y compartió un adelanto del videoclip que se podrá ver en su canal oficial de YouTube. “¿Qué género musical piensan que es?”, consultó a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram. “Yo quiero escucharla en vivo”, “No amiga por ahí no es”, “Wanda, yo te voto estas elecciones”, “Tiembla Madonna”, “¿Es chiste, no? Cómo la amo jajaja”, fueron algunos de los miles que comentarios que recibió ante la inesperada noticia.

Sin embargo, un video que se viralizó en las redes sociales fue cuando la empresaria de cosméticos le consultó a su marido, Mauro Icardi, actual delantero del Galatasaray de Turquía, qué le parecía la canción y su sinceridad hizo reír a todos.

“¿El tema mío lo vas a escuchar todo el tiempo?”, le consultó ella, mientras se los veía vestidos de gala. “No, la voy a bloquear de mi Spotify”, respondió él, lo que generó un estallido de risas en Wanda. Ante la insistencia de ella, Mauro continuó con los chistes: “Lo bueno es que hicimos un buen negocio ahí, va a entrar buena plata. Sí, vamos a ver... Vamos a ver cómo sale. ¿Sale igual que eso que grabaste? ¡No!”.

Pero el divertido momento continuó porque la empresaria le consultó cómo reaccionaría a la canción o qué movimientos le inspiran. Él, en vez de bailar, se empezó a pegar la cabeza contra la pared. “Tampoco me sé mucho la letra, no tiene mucha lírica textual”, explicó el deportista, lo que generó otra reacción de ella: “Chabón, ¿Sos pe****? Me voy a enojar”. “Y bueno, me preguntaste que pienso de la canción”, concluyó la divertida charla entre la pareja.

Los fanáticos de la empresaria podrán disfrutar de la canción en plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music y Tildal el próximo miércoles 8 de noviembre, pero esta nueva faceta es totalmente una incógnita para todos.